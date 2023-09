DPP: Modernizace ve stanicích Malostranská a Hradčanská a druhá etapa oprav v tramvajové křižovatce Flora

reklama

Proto bude od soboty 30. září od zahájení provozu do neděle 1. října 2023 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince A v úseku Dejvická – Můstek, zavedena bude náhradní tramvajová doprava XA a 35. Kromě toho DPP od soboty 30. září 2023 od brzkých ranních hodin zahájí druhou etapu opravy tramvajové křižovatky Flora. Z tohoto důvodu bude sedm dnů, do pátku 6. října 2023 do cca 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Radhošťská – Flora – Olšanské hřbitovy, zavedena bude náhradní autobusová doprava X11 a X91 a speciální linky č. 31 a 90. Oprava tramvajové křižovatky Flora se dotkne linek č. 5, 10, 11, 13, 15, 16, 23, 91 a 98, které budou jezdit po změněných trasách.

S ohledem na přerušení provozu metra na lince A v úseku Dejvická – Můstek o tomto víkendu a sobotní fotbalový zápas mezi Spartou Praha a Viktorií Plzeň DPP po jeho skončení zavede pro posílení veřejné dopravy a odbavení fotbalových fanoušků zvláštní tramvajovou linku XC v trase Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Vltavská (stanice metra) – Štvanice – Těšnov – Bílá labuť – Masarykovo nádraží (stanice metra Náměstí Republiky) – Jindřišská – Václavské náměstí (stanice metra Můstek). Kromě toho bude DPP mít připraveny záložní vozy pro posílení náhradní tramvajové dopravy XA, kterou bude řídit dispečersky.

Modernizace zabezpečovacího zařízení na trase A – přerušení provozu metra v úseku Dejvická – Můstek

Z důvodu modernizace vlakového zabezpečovače LZA bude od soboty 30. září od zahájení provozu do neděle 1. října 2023 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince A mezi stanicemi Dejvická – Můstek.

Náhradní tramvajová doprava

Po oba dny v době provozu metra bude zavedena náhradní tramvajová doprava:

XA v trase Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí (stanice metra Dejvická) – Hradčanská – Malostranská – Staroměstská – Národní třída – Václavské náměstí (stanice metra Můstek) – Masarykovo nádraží – Náměstí Republiky – Malostranská – Hradčanská – Vítězné náměstí (stanice metra Dejvická) – Nádraží Podbaba

35 v trase Nádraží Podbaba – Vítězné náměstí (stanice metra Dejvická) – Hradčanská – Malostranská – Náměstí Republiky – Masarykovo nádraží – Václavské náměstí (stanice metra Můstek) – Národní třída – Staroměstská – Malostranská – Hradčanská – Vítězné náměstí (stanice metra Dejvická) – Nádraží Podbaba

Změny tras tramvajových linek

Linky č. 8 a 18 budou ve směru z centra ze zastávky Vítězné náměstí odkloněny přes zastávky Dejvická a Bořislavka do zastávky Červený Vrch.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizuje se v obou směrech zastávka Malostranská na nábřeží Edvarda Beneše.

Změny tras autobusových linek

Linky č. 107 a 147 budou ve směru do centra prodlouženy do zastávky Hradčanská.

Doporučení pro cestující

Pro dopravu na nebo z Letiště Václava Havla Praha DPP doporučuje cestujícím využít autobusovou linku č. 100 od stanice nebo ke stanici metra B Zličín, jejíž provoz DPP po oba víkendové dny posílí.

Při přestupu ze stanice metra Můstek na lince A na náhradní tramvajovou dopravu XA a 35 DPP cestujícím doporučuje z metra výstup směr Václavské náměstí a následně z vestibulu exit E10 pro směr Národní třída, Staroměstská, Malostranská, Hradčanská a Dejvická (Vítězné náměstí) a exit E11 pro směr Náměstí Republiky, Malostranská, Hradčanská a Dejvická (Vítězné náměstí).

2. etapa opravy křižovatky Flora – přerušení provozu tramvají v úseku Radhošťská – Flora – Olšanské hřbitovy

Z důvodu opravy tramvajové trati bude od soboty 30. září od cca 4:30 do pátku 6. října 2023 do zhruba 24:00 obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Radhošťská – Flora – Olšanské hřbitovy.

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 5 bude ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Olšanské náměstí odkloněna do zastávky Flora, dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Sídliště Řepy.

Linka č. 5 bude ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Olšanské náměstí odkloněna do zastávky Flora, dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Sídliště Řepy.

Linka č. 10 bude rozdělena na dvě části:

- ve směru od Sídliště Řepy bude zkrácena do zastávky Flora, dále bude pokračovat jako linka č. 15 směr Kotlářka,

- ve směru od Sídliště Ďáblice bude zkrácena do zastávky Želivského, dále bude pokračovat jako linka č. 16 směr Ústřední dílny DP.

Linka č. 11 bude rozdělena na dvě části:

- ve směru od Spojovací bude zkrácena do zastávky Olšanské hřbitovy,

- ve směru od Spořilova bude ze zastávky I. P. Pavlova odkloněna přes zastávky Náměstí Míru a Jana Masaryka do zastávky Čechovo náměstí (výstupní zastávka v Moskevské ulici, nástupní v Minské ulici).

Linka č. 13 bude zrušena.

Linka č. 15 bude ve směru od Kotlářky zkrácena do zastávky Flora, dále bude pokračovat jako linka č. 10 směr Sídliště Řepy.

Linka č. 16 bude rozdělena na dvě části:

- ve směru od Sídliště Řepy bude zkrácena do zastávky Flora, dále bude pokračovat jako linka č. 5 přes zastávku Olšanské náměstí směr Sídliště Barrandov,

- ve směru od Ústředních dílen DP bude zkrácena do zastávky Želivského, dále bude pokračovat jako linka č. 10 směr Sídliště Ďáblice.

Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Karlovo náměstí odkloněna přes zastávky Moráň, Albertov a Palackého náměstí do zastávky Karlovo náměstí a dále bude pokračovat zpět směr Královka.

Linka č. 91 bude rozdělena na dvě části:

- ve směru od Divoké Šárky bude zkrácena do zastávky Flora, dále bude pokračovat jako linka č. 90 směr Bílá labuť,

- ve směru od Radošovické bude ze zastávky Želivského odkloněna přes zastávky Nákladové nádraží Žižkov a Ohrada do zastávky Vozovna Žižkov.

Linka č. 98 bude v úseku Olšanské náměstí – Nákladové nádraží Žižkov odkloněna přes zastávku Olšanská.

Zavedené linky tramvají

V denním provozu bude zavedena linka č. 31 v trase Radhošťská – Jiřího z Poděbrad – Muzeum – I. P. Pavlova – Zvonařka.

V nočním provozu bude zavedena linka č. 90 v trase Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Olšanské náměstí – Flora, dále bude pokračovat jako linka č. 91 směr Divoká Šárka.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky:

Olšanské hřbitovy (nástupní) – v obratišti tramvají

Flora (pro oba směry) – v Jičínské ulici, mezi křižovatkami s Vinohradskou a Slezskou ulicí

I. P. Pavlova (pro oba směry, v denním provozu) – na Tylově náměstí

Náhradní autobusová doprava

V denním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X11 v trase Želivského – Flora – Radhošťská.

Zastávky:

Želivského – nástupní: ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají směr do centra, přibližně 70 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Želivského

ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají směr do centra, přibližně 70 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Želivského Želivského: ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají směr do centra, přibližně 160 metrů za křižovatkou s ulicí Jana Želivského

ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají směr do centra, přibližně 160 metrů za křižovatkou s ulicí Jana Želivského Olšanské hřbitovy: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy Flora: ve Slezské ulici přibližně 30 metrů za křižovatkou s Jičínskou ulicí

ve Slezské ulici přibližně 30 metrů za křižovatkou s Jičínskou ulicí Radhošťská: ve Vinohradské ulici za křižovatkou s Boleslavskou ulicí

ve Vinohradské ulici za křižovatkou s Boleslavskou ulicí Flora: ve Vinohradské ulici před křižovatkou s Chrudimskou ulicí

ve Vinohradské ulici před křižovatkou s Chrudimskou ulicí Olšanské hřbitovy: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy Želivského: ve Vinohradské ulici, přibližně 100 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Želivského

ve Vinohradské ulici, přibližně 100 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Želivského Želivského: ve Vinohradské ulici, přibližně 120 metrů za křižovatkou s Votickou ulicí

ve Vinohradské ulici, přibližně 120 metrů za křižovatkou s Votickou ulicí Želivského – výstupní: v autobusovém obratišti

V nočním provozu bude zavedena náhradní autobusová doprava X91 v trase Želivského – Flora.

Zastávky:

Želivského – nástupní: ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají směr do centra, přibližně 70 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Želivského

ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají směr do centra, přibližně 70 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Želivského Želivského: ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají směr do centra, přibližně 160 metrů za křižovatkou s ulicí Jana Želivského

ve Vinohradské ulici v zastávce tramvají směr do centra, přibližně 160 metrů za křižovatkou s ulicí Jana Želivského Olšanské hřbitovy: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy Flora: v Jičínské ulici ve zřízené tramvajové zastávce

v Jičínské ulici ve zřízené tramvajové zastávce Flora: ve Vinohradské ulici před křižovatkou s Chrudimskou ulicí

ve Vinohradské ulici před křižovatkou s Chrudimskou ulicí Olšanské hřbitovy: ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy

ve Vinohradské ulici v zastávce náhradní autobusové dopravy Želivského: ve Vinohradské ulici, přibližně 100 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Želivského

ve Vinohradské ulici, přibližně 100 metrů před křižovatkou s ulicí Jana Želivského Želivského: ve Vinohradské ulici, přibližně 120 metrů za křižovatkou s Votickou ulicí

ve Vinohradské ulici, přibližně 120 metrů za křižovatkou s Votickou ulicí Želivského – výstupní: v autobusovém obratišti

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky č. 136, 175 a 913 se zřizuje zastávka Flora (ve směru Olšanské náměstí) ve zřízené tramvajové zastávce.

