DPP: Nové pražské tramvaje Škoda 52T již mají homologaci a typové schválení

Tím se přiblížilo jejich předání do majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a nasazení do pravidelného provozu. Ve vozovně Hloubětín DPP je nyní již 13 tramvají Škoda 52T a zbývajících sedm je v pokročilé fázi výrobě. Škoda Group je podle smlouvy dodá nejpozději na začátku letošního prosince, tedy pouhé dva roky od podpisu smlouvy. Samotnou homologaci pak získala vozidla za pouhých 22 měsíců. Před nasazením do pravidelného provozu musí každé vozidlo získat od Drážního úřadu ČR průkaz způsobilosti.
Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T představují nejnovější generaci nízkopodlažních městských vozidel vyvinutých pro pražský provoz. Nabízejí plně ekologicky klimatizovaný interiér, moderní informační systém, nové ergonomické sedačky, ale především zcela novou elektromechanickou brzdu, která zajišťuje tišší chod, nižší nároky na údržbu a vyšší přesnost brzdného účinku. Kromě toho jsou vozy vybaveny antikolizním systémem s Lidarem, energeticky úsporným osvětlením LED, a také pokročilou rekuperací brzdné energie, která umožňuje její navrácení zpět do sítě, a tedy úsporu nákladů na provoz tramvajové flotily.
„Cestování po Praze komfortnějšími a bezpečnějšími tramvajemi je zase o kousek blíže realitě, protože úspěšné získání homologace je stěžejním krokem k dokončení celé první série tramvají Škoda ForCity Plus 52T. Je nám velikou ctí dodávat tramvaje pro naše hlavní město a těší nás, že se výrobu i dodávky daří postupně dokončovat v plánovaných termínech a bez komplikací. Je to úctyhodná práce našeho týmu, když dokázal získat schválení vozidla pouhých 16 měsíců od zahájení výroby,“ říká Petr Novotný, CEO Škoda Group.
“Pro tramvaje Škoda 52T máme úspěšně za sebou proces homologace nového typu vozidla. Velmi oceňuji, že celý projekt běží podle harmonogramu, což je u dodávek nových vozidel v dnešní době ohromný úspěch. Než budeme moct nové tramvaje Škoda 52T nasadit do pravidelného provozu, musíme u každého nově dodaného vozu provést povinné zkušební jízdy, technicko–bezpečnostní zkoušky a výrobce následně odstranit případné nalezené nedostatky. Pro každé vozidlo potřebujeme od Drážního úřadu ČR získat průkaz způsobilosti a smluvně musí přejít do majetku DPP. Paralelně s tím běží školení našich řidičů na nový typ tramvají. Očekávám, že pravidelný provoz s prvními vozy zahájíme za cca tři týdny v souladu s dříve oznámeným harmonogramem,“ říká Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.
Právě dodržování časového harmonogramu a rychlá realizace doprovází projekt pražských tramvají 52T od prvopočátku. Projekt odstartoval v prosinci 2023 podpisem rámcové smlouvy mezi Škoda Group a DPP. Následně si v lednu 2024 poprvé veřejnost mohla prohlédnout, jak bude nová tramvaj vypadat, včetně jejího moderního designu a technických řešení. V červnu téhož roku se Škoda Group pustila do výroby, první vozy spatřily světlo světa na začátku roku 2025. Letos v dubnu začala homologace bez cestujících a v červnu pak i s pasažéry.
V září 2025 všechny vozy úspěšně splnily podmínku předepsaného nájezdu 20 tisíc kilometrů s cestujícími, čímž završily proces ověřování provozní spolehlivosti. Nyní, v říjnu 2025, tramvaje získaly typové schválení a certifikaci provozu. Každá jednotlivá tramvaj ještě dostane průkaz způsobilosti, který vydává Drážní úřad. Poté může být konkrétní vůz zařazen do pravidelného provozu s cestujícími.
Nová pražská tramvaj je výsledkem úzké spolupráce mezi Škoda Group a DPP. Projekt navazuje na dlouhodobé partnerství obou společností. Jasným důkazem toho je nájezd kilometrů předchozího dodaného typu tramvají. Do dnešního dne totiž 250 tramvají typu ForCity Alfa 15T najezdilo po Praze bezmála 150 milionů kilometrů.
Podle rámcové smlouvy může Škodovka dodat až 200 kusů tramvají. K letošním dvaceti přibude v příštím roce dalších 20 a na zbývajících 140 kusů může dopravní podnik využít opci.
Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete na dpp.cz.
Škoda Group, výrobce komplexních řešení pro veřejnou dopravu, disponuje portfoliem moderních vozidel, která splňují veškeré evropské předpisy a normy. Po více než 165 letech existence je Škodovka, přímý nástupce strojírenských závodů založených hrabětem Valdštejnem v roce 1859, významným evropským výrobcem v oblasti dopravního strojírenství. Skupina vyrábí širokou škálu vozidel pro hromadnou dopravu a komponentů, včetně nízkopodlažních tramvají, příměstských vlakových jednotek, souprav metra, elektrobusů a trolejbusů a také řídicích a pohonných systémů pro dopravní systémy. Škoda Group zaměstnává 10 000 lidí v několika výrobních závodech v České republice, Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině. V roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 1,36 miliardy eur a EBITDA byla 62 milionu eur. Škoda Group je součástí Skupiny PPF.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. Skupina vlastní aktiva ve výši 41,7 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí (k 31. 12. 2024).
autor: Tisková zpráva