Volby těsně? Rozdělená společnost za to nemůže, tvrdí Sedláček

Hostem pořadu Leonardo Plus byl ekonom, filozof a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. Moderoval Václav Pešička. „Je zcela legitimní, že se mění vláda. Málokdy se stalo, že by stejná vláda vládla dvě volební období,“ reagoval Sedláček na dotaz týkající se názorového rozdělení české společnosti.
Upozornil, že i v USA, kde demokracie má mnohem delší tradici než u nás, se v čele státu střídají republikáni a demokraté. „Málokdy vydrží déle než dvě období. Stalo se to, ale je to výjimka. Střídání vlád je nejen legitimní, ale je to jakýsi rytmus. Můžeme čekat, že za čtyři roky se to zase změní. A současná názorová sestava reprezentovaná vládou se zase vrátí do opozice. To by muselo být, aby vláda udělala takový dojem, že by pokračovala dál. Do jisté míry je zdravé, že se u kormidla názory střídají,“ uvažoval ekonom.
V totalitních zemích lidé věří státní propagandě
Největší výhodou demokracie podle něj není to, že by vybrala nejlepší vládce, ale že odcházející mocenská struktura dobrovolně a bez krveprolití předá vládu lidem, se kterými radikálně a diametrálně nesouhlasí. „Stará vláda odchází a předává otěže do rukou jiným. Doufejme, že výkyvy nebudou tak radikální, že by nám to pokazilo jakoukoliv kontinuitu. Kdybychom měli společnost, ve které povládne dvanáct apoštolů a ti noví zruší všechno, co minulá vláda udělala, bylo by špatné, že nejsme schopni žádného konsensu,“ řekl Sedláček.
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Anketa
Bojíte se, že Andrej Babiš jako premiér okrade stát ve svůj prospěch?
Uvedl případ Slovenska, kde se v minulosti stávalo, že se vláda zcela prohodila s opozicí. „Ale základní věci jako třeba přijetí eura se jim podařilo udržet,“ připomněl ekonom a vrátil se zpět k české politické scéně. „Když se podíváte na Parlament, tak ta minulá vláda nedopadla zas tak špatně. Výsledky koaličních stran byly skoro stejné jako před minulými volbami. Volby dopadají těsně, i když tyto volby nebyly nejtěsnější. Byly tu vlády skoro půl napůl. Na naše poměry je to tu teď celkem jednoznačné,“ soudí ekonom.
To, že volby dopadají těsně, nepovažuje za znamení rozdělené společnosti. „Naopak to považuji za znamení pokročilé demokracie. V totalitních zemích jsou volby téměř k ničemu, protože je tam dominantní shoda na interpretaci současnosti. Lidé věří tomu, že vládní propaganda je správná. Těsné výsledky vidíme skoro všude na světě. Vždy je to dobrodružné sledovat, jak volby dopadnou,“ řekl ekonom.
Trvá dlouho, že se politika promítne do ekonomiky
Uvedl, že v USA bývají výsledky těsné o několik procent, dokonce i promile hlasů. „I malé změny nálady, politických preferencí vedou k radikálně odlišnému směru vlády. Třeba současná Trumpova administrativa je velice radikální, byť mandát nemá nikterak silný. Je to jedno. Když jistá formace vyhraje o promile, tak má možnost změnit společnost radikálně. Doufám, že k tomu v České republice nedojde, už jen kvůli tomu, jak ekonomika poslední dobou nabírá dech. Za to pochopitelně ta nová vláda, která ještě ani nevznikla, nemůže. Trvá přinejmenším dva tři roky, než se vládní opatření promítnou do ekonomiky,“ soudí Sedláček.
„I kdyby nová vláda měla nakrásně stoprocentně připravenou trajektorii, to znamená nejen kvalitní a s opozičními partnery projednaný politický a ekonomický program, na kterém je shoda, i kdyby poslední rok pracovala s experty na legislativním znění nových zákonů, tak trvá, než to projde legislativním procesem a než se to v ekonomice chytne. A pak dlouho trvá, než se to ukáže na číslech. Když se dnes změní daně, tak až za rok se zjistí, jak to na ekonomiku dopadá,“ popsal ekonom.
Nic takového jako pragmatická politika neexistuje, protože politika je názorová věc. „Politika je věc přesvědčení. Politici, kteří se ohánějí pragmatismem, stejně dřív nebo později na nějaké hodnoty dorazí, byť se budou tvářit sebepragmatičtěji. Ať už je to hodnota zvyšování zisku nebo zvyšování HDP nebo snižování nezaměstnanosti. Není nic takového jako nulová ideologie. V politice by ani nic takového být nemělo. Když někdo chce doleva, má jít doleva. Když chce doprava, má jít doprava,“ domnívá se Sedláček.
Zmínil také, že Česko není schopné zavést dlouhodobé reformy, protože zdejší politice chybí ekvivalent kamarádské „porady nad pivem“, kde je prostor nad problémy diskutovat a hledat řešení.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská