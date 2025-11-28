Králíček (ANO): Přichází Chat Control 2.0, ještě invazivnější a nebezpečnější

30.11.2025 22:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Králíček (ANO): Přichází Chat Control 2.0, ještě invazivnější a nebezpečnější
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Poslanec Robert Králíček (ANO) v podcastu Chuť moci od společnosti Datarun

Chat Control je zpět! Už dříve jsem varoval, že se Brusel snah o sledování našich telefonů jen tak nevzdá - a bohužel jsem měl pravdu. Přichází Chat Control 2.0, ještě invazivnější a nebezpečnější než jeho původní verze. Brusel touží vědět, co si občané EU myslí, jaké mají nálady a s kým své názory sdílejí! A víte, kdo se šmírování bát nemusí? Bruselští politici a úředníci! Ti si totiž údajně udělili výjimku sami pro sebe! Naprostá ostuda a bezprecedentní zásah do soukromí nás všech!

Robert Králíček

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Navždy zabil ODS.“ Po odchodu Kuby další těžká rána Fialovi
„Dost cenzury a banování.“ Jan Tománek spustil vlastní sociální síť
ČSÚ: HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,8 %
„Jste tak hloupá?“ Reportérka dopálila Trumpa. Neudržel se

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ANO , Králíček

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Dá se přijetí ještě zastavit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Vadí-nevadí?

Když vám tak vadí pan Turek pro jeho údajné pohrdání demokracií, hajlovaní atd a je tudíž, podle vás, nepřijatelný jako ministr čehokoli, proč vám nevadí prezident, který schvaloval okupaci Sovětským svazem, byl členek KSČ, a to nejen řadovým členem a pro kariéru převlekl kabát přesně v době, kdy m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Králíček (ANO): Přichází Chat Control 2.0, ještě invazivnější a nebezpečnější

22:14 Králíček (ANO): Přichází Chat Control 2.0, ještě invazivnější a nebezpečnější

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.