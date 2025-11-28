Králíček (ANO): Přichází Chat Control 2.0, ještě invazivnější a nebezpečnější

Chat Control je zpět! Už dříve jsem varoval, že se Brusel snah o sledování našich telefonů jen tak nevzdá - a bohužel jsem měl pravdu. Přichází Chat Control 2.0, ještě invazivnější a nebezpečnější než jeho původní verze. Brusel touží vědět, co si občané EU myslí, jaké mají nálady a s kým své názory sdílejí! A víte, kdo se šmírování bát nemusí? Bruselští politici a úředníci! Ti si totiž údajně udělili výjimku sami pro sebe! Naprostá ostuda a bezprecedentní zásah do soukromí nás všech!
autor: PV