DPP: O víkendu se přeruší provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská

reklama

Práce na rekonstrukci stopní desky nyní probíhají paralelně na dvou místech – v horní části, na bývalém parkovišti autobusů u železniční tratě, kde DPP o tomto víkendu odstraní devět předepjatých nosníků a v dolní části, pod opěrnou zdí směrem ke Křižíkově ulici a Muzeu hl. m. Prahy, kde DPP odstraní sedm nosníků. Od zahájení prací v březnu loňského roku DPP na stavbě vyměnil už 34 z celkových 131 předepjatých nosníků, které společně s monolitickou betonovou deskou pod křižovatkou ulic Křižíkova a Ke Štvanici tvoří současný strop nad vestibulem stanice metra Florenc. Jedná se o letošní druhou víkendovou výluku kvůli modernizaci stanice Florenc, celkem jich DPP na tento rok plánuje ještě šest. Další by měla proběhnout v březnu. Paralelně s výměnami nosníků probíhá modernizace samotného vestibulu stanice Florenc. Stavbu realizuje sdružení společností Metrostav DIZ a Geosan, práce potrvají ještě minimálně dalších 42 měsíců, tj. 3,5 roku.

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – LINKA METRA C

Z důvodu rekonstrukce stanice Florenc C bude od soboty 18. února od zahájení provozu do neděle 19. února 2023 do ukončení provozu dočasně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská. Během výluky bude v denním provozu zavedena náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36.

Náhradní tramvajová doprava

• XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Těšnov – Štvanice – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – Výstaviště.

• Linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Výstaviště – Nádraží Holešovice – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice (v úseku Kobylisy – Sídliště Ďáblice pouze vybrané spoje).



Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se (pro oba směry) zastávky Vltavská na předmostí Hlávkova mostu a Hlavní nádraží

v Opletalově ulici.

Doporučené přestupní vazby

Z linky B na linku C

Směr Háje: ve stanici Můstek přestoupit na linku A, dojet do stanice Muzeum a přestoupit na linku C.

Směr Letňany: ve stanici Náměstí Republiky vystoupit vestibulem Masarykovo nádraží, přestoupit na tramvajové linky XC nebo č. 36 do zastávky Vltavská a přestoupit na linku C.

Z linky C na linku B

Ve směru od Hájů: ve stanici Muzeum přestoupit na linku A, dojet do stanice Můstek a přestoupit na linku B.

Ve směru od Letňan: ve stanici Vltavská přestoupit na tramvajové linky XC nebo č. 36 do zastávky Masarykovo nádraží a přestoupit na linku B.

Psali jsme: DPP zahájil stavbu trolejbusové tratě na Letiště Václava Havla Praha DPP zkrátí první etapu opravy tramvajové tratě na Malé Straně o tři dny, druhá začne už od 13. února DPP úspěšně prošel komplexním auditem a získal certifikát systému protikorupčního řízení DPP pokřtil historickou tramvaj Tatra K2, v neděli vyjede do provozu s cestujícími první vůz

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.