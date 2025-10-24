DPP: Rekonstrukce Českomoravské a Florenc ovlivní provoz metra B a C

DPP bude o víkendu odstraňovat další část předpjatých nosníků v rámci probíhající rekonstrukce stropní desky nad vestibulem stanice metra Florenc C.

Proto bude v sobotu 25. a v neděli 26. října 2025 od zahájení do ukončení provozu přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská a zavedena náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36.

Dále kvůli realizaci nezbytných víceprací v rámci kompletní rekonstrukce stanice Českomoravská bude o státním svátku v úterý 28. října a o příštím víkendu 1. a 2. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská. DPP ve vyloučeném úseku zavede náhradní tramvajovou dopravu XB.

Jako alternativní dopravu lze využít i spoje tramvajové linky č. 12 a pro úsek Florenc – Palmovka také linek č. 3 a 8. Pro návštěvníky hokejového utkání v neděli 2. listopadu 2025 bude od stanice metra Florenc posílen provoz tramvajové linky č. 8 a od stanice metra Vysočanská autobusové linky č. 152.

Dopravní opatření k přerušení provozu metra C v úseku HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – VLTAVSKÁ

Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc bude od soboty 25. října od zahájení provozu do neděle 26. října 2025 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.

Náhradní tramvajová doprava:
V denním provozu bude zavedena linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Zavedená tramvajová linka:
V denním provozu bude zavedena linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Změny tras tramvajových linek:

  • Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).

Dopravní opatření k přerušení provozu metra B v úseku FLORENC – VYSOČANSKÁ

Z důvodu realizace nezbytných stavebních prací v prostoru kolejiště v souvislosti s kompletní rekonstrukcí stanice Českomoravská bude v úterý 28. října 2025 a od soboty 1. listopadu do neděle 2. listopadu 2025 vždy od zahájení do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská.

V úseku Černý Most – Vysočanská bude v uvedených dnech zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín budou cestující přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat.

Náhradní tramvajová doprava:

  • V denním provozu bude během výluky zavedena náhradní tramvajová doprava XB v trase FLORENC – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – VYSOČANSKÁ.
  • Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky č. 12.
  • Jako alternativní náhradní dopravu mezi stanicemi Florenc a Palmovka lze využít pravidelné tramvajové linky č. 3 a 8.

Změny tras tramvajových linek:

  • Linka č. 8 NÁDRAŽÍ PODBABA … Starý Hloubětín – Hloubětín – LEHOVEC
  • Linka č. 31 SPOJOVACÍ … PALMOVKA

Zajištění a posílení povrchové MHD do oblasti O2 Areny v neděli 2. listopadu 2025:

V koordinaci s provozovatelem O2 Arény bude pro návštěvníky hokejového utkání HC Sparta Praha x BK Mladá Boleslav v neděli 2. listopadu 2025 (cca od 13:30 hod. do 16:00 hod.) zajištěna a posílena povrchová veřejná doprava do oblasti O2 Areny následovně:

  • od stanice metra Florenc tramvajovými linkami XB, 12 a posílenou linkou č. 8 v souhrnném intervalu 3 minuty
  • od stanice metra Vysočanská posílenou autobusovou linkou č. 152 v souhrnném intervalu 7,5 minuty

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

