DPP: Rekonstrukce Českomoravské a Florenc ovlivní provoz metra B a C

Proto bude v sobotu 25. a v neděli 26. října 2025 od zahájení do ukončení provozu přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská a zavedena náhradní tramvajová doprava XC a linka č. 36.
Dále kvůli realizaci nezbytných víceprací v rámci kompletní rekonstrukce stanice Českomoravská bude o státním svátku v úterý 28. října a o příštím víkendu 1. a 2. listopadu 2025 obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská. DPP ve vyloučeném úseku zavede náhradní tramvajovou dopravu XB.
Jako alternativní dopravu lze využít i spoje tramvajové linky č. 12 a pro úsek Florenc – Palmovka také linek č. 3 a 8. Pro návštěvníky hokejového utkání v neděli 2. listopadu 2025 bude od stanice metra Florenc posílen provoz tramvajové linky č. 8 a od stanice metra Vysočanská autobusové linky č. 152.
Dopravní opatření k přerušení provozu metra C v úseku HLAVNÍ NÁDRAŽÍ – VLTAVSKÁ
Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc bude od soboty 25. října od zahájení provozu do neděle 26. října 2025 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská.
Náhradní tramvajová doprava:
V denním provozu bude zavedena linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.
Zavedená tramvajová linka:
V denním provozu bude zavedena linka č. 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.
Změny tras tramvajových linek:
- Linka č. 23 bude ve směru od Královky ze zastávky Bruselská odkloněna přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků (výstupní zastávka v ulici Na Zámecké, nástupní zastávka v obratišti).
Dopravní opatření k přerušení provozu metra B v úseku FLORENC – VYSOČANSKÁ
Z důvodu realizace nezbytných stavebních prací v prostoru kolejiště v souvislosti s kompletní rekonstrukcí stanice Českomoravská bude v úterý 28. října 2025 a od soboty 1. listopadu do neděle 2. listopadu 2025 vždy od zahájení do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská.
V úseku Černý Most – Vysočanská bude v uvedených dnech zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Ve stanici Hloubětín budou cestující přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat.
Náhradní tramvajová doprava:
- V denním provozu bude během výluky zavedena náhradní tramvajová doprava XB v trase FLORENC – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – VYSOČANSKÁ.
- Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky č. 12.
- Jako alternativní náhradní dopravu mezi stanicemi Florenc a Palmovka lze využít pravidelné tramvajové linky č. 3 a 8.
Změny tras tramvajových linek:
- Linka č. 8 NÁDRAŽÍ PODBABA … Starý Hloubětín – Hloubětín – LEHOVEC
- Linka č. 31 SPOJOVACÍ … PALMOVKA
Zajištění a posílení povrchové MHD do oblasti O2 Areny v neděli 2. listopadu 2025:
V koordinaci s provozovatelem O2 Arény bude pro návštěvníky hokejového utkání HC Sparta Praha x BK Mladá Boleslav v neděli 2. listopadu 2025 (cca od 13:30 hod. do 16:00 hod.) zajištěna a posílena povrchová veřejná doprava do oblasti O2 Areny následovně:
- od stanice metra Florenc tramvajovými linkami XB, 12 a posílenou linkou č. 8 v souhrnném intervalu 3 minuty
- od stanice metra Vysočanská posílenou autobusovou linkou č. 152 v souhrnném intervalu 7,5 minuty
