Herman (ANO): Kdo z vás by to pro lidi udělal, Fialo a Rakušane?

Agrofert převedl do tzv. slepého fondu a nikdy už ho vlastnit nebude. Jaká to změna proti zavedeným pořádkům, které vládly v ČR doteď.
Ukázal svým rozhodnutím budoucí premiér České republiky i svým odpůrcům, co je pro něho prioritou a co jsou jen spekulace a konspirace šířené některými médii? To ukáže čas, nelze ale již nyní nevidět, že Andrej Babiš udělal krok dosud v rámci českého nejen politického prostředí nevídaný.
O čem to bude?
- Fialova kampelička
- Rakušanův Dozimetr
- Babišova ukázka priorit
- Osobní vzkaz AB
Fialova Kampelička
Termín „Fialova kampelička“ se vžil jako označení pro Podnikatelskou družstevní záložnu (PDZ), se kterou je spojen premiér Petr Fiala a jeho Institut pro politiku a kulturu (dříve Pravý břeh). Tato záložna je ale známá i pro své kontroverzní transakce a napojení na další politiky ODS.
Premiér Petr Fiala a členové jeho Institutu Pravý břeh byli totiž členy této záložny, v rámci které probíhaly nestandardní finanční operace. Nikdy nebyly vysvětleny ani vazby záložny na osoby spojené s ODS.
Předmětem vyšetřování je mj. podezření, že se ze záložny ztratilo 14 milionů eur (asi 350 milionů Kč) určených na nákup munice pro Ukrajinu. Další podezření se týkají převodů peněz mezi záložnou, Institutem Pravý břeh a dalšími subjekty, včetně spojení s kauzou kolem Fakultní nemocnice Motol.
V lednu 2025 byla Podnikatelské družstevní záložně ČNB odebrána licence a bylo jí zakázáno přijímat vklady a poskytovat úvěry.
Pokud si myslíte, že Petr Fiala nějakým způsobem osvětlil svoje zapojení v této instituci, nebo vyvodil politickou odpovědnost z toho, že svoje peníze investoval do organizace, která vykazovala znaky mafiánské pračky peněz, jste na omylu.
Fiala to vymlčel.
Rakušanův Dozimetr
To ministr Rakušan je jiný „borec“, ten rovnou tváří v tvář tomu, že se jeho straničtí místopředsedové bratřili s hlavou organizované zločinecké skupiny, prohlásil, že STAN nemá s Dozimetrem nic společného.
Co na tom, že u soudu bylo popsáno dělení zločineckých peněz proudících do STAN? Co na tom, že místopředseda STAN Michalik nedokázal vysvětlit desítky milionů na svých účtech na Kypru?
A co na tom, že sám Rakušan až do roztrhání těla trval na tom, že jednu z našich rozvědek povede člověk prokazatelně spojený právě s hlavou organizované zločinecké skupiny Michalem Redlem?
A co z toho Vít Rakušan vyvodil? Správně – vůbec nic.
Naopak v zoufalé snaze po nějaké vedoucí funkci se nejprve pasoval na premiéra, poté na vůdce opozice, což ale samo o sobě není nic špatného, neboť se tímhle divadlem diskvalifikoval v podstatě ze všech vedoucích funkcí v ČR, což jistě přivítají i v jeho rodném Kolíně…
Babišova ukázka priorit
V ostrém kontrastu nejen s uvedeným papalášským jednáním tak zůstává aktuální jednání Andreje Babiše. Ten totiž, aniž by podle některých ústavních právníků musel, odevzdal svoje životní dílo, kterým Holding Agrofert bezesporu je, do slepého svěřeneckého fondu.
Je třeba vědět, že tím se Agrofertu vzdal nejen na dobu svého politického angažmá, ale doživotně. Prostě udělal nevratný krok a je třeba se ptát proč?
Odpověď je v podstatě jednoduchá, i když ne pro všechny pochopitelná – výše uvedené jednání Petra Fialy a Víta Rakušana naznačuje, že ti dva to nepochopí nikdy.
Hlavním důvodem pro to, co Andrej Babiš udělal, je totiž vůle, kterou vyjádřili občané České republiky ve svobodných volbách. Jasně řekli, koho chtějí za premiéra, komu věří a kdo je podle nich schopný vyvést zemi z ekonomického i morálního marastu, ve kterém se nachází.
Babiš se v mých očích „odkopal“ do té míry, že i těm, co ho nemusí, je teď jasné, že jeho prioritou není osobní profit, ale občané České republiky.
Ti, kdo alespoň trochu vědí, jak Andrej Babiš uvažuje, ani na chvilku nepochybovali o tom, že pro naplnění přání občanů udělá doslova nemožné. Taková je jeho odpovědnost k výsledkům voleb, ale hlavně k osudům těch nejpotřebnějších, kterých v ČR přibývá a to právě díky vládnutí dvou výše zmíněných pánů.
Osobní vzkaz AB
Dnes jsem mu na WhatsApp napsal přesně tohle: „Dobré ráno, je neskutečné, co tomu obětujete… Držte se a jděte po té bandě podvodníků, ať už jsou z řad politiků, médií, nebo jinde!“
A za tím si stojím…
Martin Herman, MPA
