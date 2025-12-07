ČEZ: Studenti tří jihočeských škol poměřili síly v soutěži Boj o vlajku

Přesně jednu hodinu měla třicítka studentů na vyšetření simulovaného kybernetického útoku na fiktivní firmu. Jejich úkolem bylo zjistit, kdo a jakým způsobem se v síti pohyboval a jakou závadnou činnost prováděl. Během soutěže studenti analyzovali síťovou komunikaci, hledali stopy po útočníkovi a rekonstruovali průběh incidentu.
„Vážím si toho, že IT odborníci z elektrárny Temelín věnovali čas našim žákům a připravili pro ně tuto aktivitu. Propojení praxe a učiva je vždy motivující a pokud se žákům věnují opravdoví odborníci a postaví je před řešení reálných problémů, tak jim minimálně dodají energii k dalšímu rozvoji,“ konstatoval Jaroslav Koreš, ředitel SPŠ SE České Budějovice.
Své dovednosti mezi sebou změřili studenti Střední integrované školy elektrotechnické Hluboká nad Vltavou, Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické Dukelská České Budějovice a Gymnázia J. V. Jirsíka České Budějovice.
„Na soutěž jsem se speciálně nepřipravoval. V IT pracuji tři roky, vím tedy, o co jde a do budoucna bych se tomuto oboru dál chtěl věnovat. Tady bylo pro mě nejtěžší rozšifrovat zprávu z napadeného obrázku,“ uvedl vítěz prvního kola Matyáš Jirsa, student 4. ročníku ze Střední integrované školy elektrotechnické Hluboká nad Vltavou.
Soutěž si užil i jeho spolužák osmnáctiletý Zenovij Partyka. „Pro mělo by nejtěžší, jaké nástrojem mám použít a kde je hledat. Podobné soutěž mě baví, protože mě tento obor zajímá a jsem rád, že jsou mohl do praxe takto nakouknout.“
Význam kybernetické bezpečnosti roste
Soutěži předcházely besedy s odborníkem Skupiny ČEZ, který studentům přiblížil, jak se chránit před kybernetickými hrozbami, jak rozpoznat podvodné útoky a proč je oblast IT bezpečnosti stále důležitější. „Kybernetická bezpečnost je dnes klíčovým tématem nejen pro firmy, ale i pro běžné uživatele. Mladí lidé mají navíc obrovský potenciál stát se odborníky, kteří budou v budoucnu chránit kritickou infrastrukturu i soukromé systémy,“ uvedl Rostislav Kloc, vedoucí oddělení zabezpečení počítačových systémů elektrárny Temelín.
Účastníci soutěže řešili praktické úlohy z oblastí kryptografie, zabezpečení webových aplikací nebo analýzy otevřených zdrojů.
autor: Tisková zpráva