MPO: Vychází výroční zpráva za rok 2024 o prověřování zahraničních investic

V roce 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo 18 nových případů a celkem se tak v roce 2024 zabývalo 24 aktivními případy, jelikož 6 jich pokračovalo z předchozího roku. Celkem 20 případů bylo ukončeno, z toho 18 povoleno. Nedošlo k žádnému zákazu, nicméně jeden případ ministerstvo odmítlo a u dalšího došlo k zániku důvodu pro vedení řízení. V rámci evropského režimu spolupráce se členské státy a Evropská komise vzájemně informovaly o 477 prověřovaných případech.
Kromě práce na případech se MPO aktivně podílí i na projednávání revize nařízení (EU) 2019/452, na jehož základě funguje režim evropské spolupráce. V návaznosti na revizi bude v blízké době nutné novelizovat i český zákon o prověřování zahraničních investic.
Výroční zpráva je ke stažení ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva