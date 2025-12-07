MPO: Vychází výroční zpráva za rok 2024 o prověřování zahraničních investic

08.12.2025 16:26 | Tisková zpráva

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo čtvrtou Výroční zprávu o prověřování zahraničních investic v České republice.

Foto: mpo.cz
Popisek: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - logo

V roce 2024 Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zahájilo 18 nových případů a celkem se tak v roce 2024 zabývalo 24 aktivními případy, jelikož 6 jich pokračovalo z předchozího roku. Celkem 20 případů bylo ukončeno, z toho 18 povoleno. Nedošlo k žádnému zákazu, nicméně jeden případ ministerstvo odmítlo a u dalšího došlo k zániku důvodu pro vedení řízení. V rámci evropského režimu spolupráce se členské státy a Evropská komise vzájemně informovaly o 477 prověřovaných případech.

Kromě práce na případech se MPO aktivně podílí i na projednávání revize nařízení (EU) 2019/452, na jehož základě funguje režim evropské spolupráce. V návaznosti na revizi bude v blízké době nutné novelizovat i český zákon o prověřování zahraničních investic.

Výroční zpráva je ke stažení ZDE.

Zdroje:

https://mpo.gov.cz/assets/cz/zahranicni-obchod/proverovani-zahranicnich-investic/2025/12/Vyrocni-zprava-2024.pdf

