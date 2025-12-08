Piráti: Návrh na masovou kontrolu osobní komunikace

Návrh na masovou kontrolu osobní komunikace online (tzv. chat control) by znamenal to samé, jako otevírat lidem dopisy ještě před jejich doručením.
Přesně to připomněla minulý týden na slyšení výboru pro občanské svobody eurokomisaři Magnusi Brunnerovi pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. Právě on má totiž za Evropskou komisi návrh na starosti.
Markéta Gregorová komisaři předala dopis za Ivana Bartoše se stanoviskem Pirátů s tím, ať si ho přečte pak sám v soukromí. Přesně tak, jak by to mělo být i na internetu.
autor: PV