Obavy o Zelenského budoucnost: Když skončili korupčníci, kdo mu bude radit?

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Jermak, jenž byl „pravou rukou“ prezidenta Zelenského, měl být napojen na korupční aktivity skupiny pod vedením Timura Mindiče, spolumajitele produkční společnosti Kvartal 95, které Zelenskyj spoluzakládal.
Právě blízké propojení Zelenského okolí by pro nového šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře mohlo být tvrdým oříškem ke zkousnutí a hlavní kandidát na funkci – první místopředseda ukrajinské vlády Mychajl Fedorov – již avizoval, že by v případě svého jmenování rád udělal v okolí ukrajinského prezidenta „pořádek“. Tím ale může u Zelenského narazit dříve, než začne.
Ukrajinska pravda uvádí, že se Zelenskyj zatím nerozhodl, kdo se stane novým vedoucím jeho kanceláře, avšak favorit na funkci Fedorov to u něj nemusí mít vůbec jednoduché. Jeho radikální názory na personální čistky v prezidentské kanceláři a příliš dlouhý „seznam reforem“ Zelenského podle listu zneklidňují, a proto i nadále hledá, zda nejmenovat někoho jiného.
Mezi kandidáty patří též šéf Obranného zpravodajství Ukrajiny Kyrylo Budanov, ministr obrany Denys Šmyhal a první náměstek ministra zahraničí Serhij Kyslycja, jenž by se mohl stát Zelenského volbou.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
„Nelze vyloučit, že při výběru mezi dvěma kandidáty si Zelenskyj zvolí třetí možnost. Například Serhije Kyslycju, prvního náměstka ministra zahraničí a člena ukrajinského vyjednávacího týmu s USA,“ míní Ukrajinska pravda, že by na favorizované politiky nakonec nemuselo dojít.
Nemusí tak dojít na drastické proměny okolí prezidenta, které měl do funkce dříve jmenovat Jermak. Noviny popisují, že se bývalý vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře soustředil na jmenování „svých“ lidí do co největšího počtu pozic. Paradoxně ti jej však měli potopit v momentě, kdy jej Zelenskyj vyzval k rezignaci.
Ten se sám přitom i s vědomím potenciálních problémů kolem Jermaka rozhodl jej ve funkci udržet, dokud nezačaly ukrajinské protikorupční orgány s prohlídkou přímo v kyjevské vládní čtvrti. Příkaz k prohlídce vedoucího prezidentské kanceláře byl datován 21. listopadu, což má dle ukrajinských novinářů podtrhovat, že si Zelenskyj zřejmě nejen byl vědom potenciálních problémů týkajících se svého nejbližšího spolupracovníka, ale měl také nejméně týden na to, aby ho před zahájením vyšetřovacích úkonů odvolal.
Mlčet ve věci okolí Zelenského přestává šéfredaktor Kyiv Postu Bohdan Nahajlo a varuje, že po odchodu Jermaka začne mít pokušení brát věc jako vyřešený personální problém. „Najít novou tvář, přehodnotit narativ, jít dál. Ale to by bylo katastrofální,“ upozorňuje.
„Jermakova rezignace není řešením; je to pouze příležitost k jeho vytvoření. Skutečnou otázkou je, zda Zelenskyj využije této příležitosti k demontáži systému koncentrované moci, který Jermak a jeho předchůdci za předchozích prezidentů vybudovali, nebo zda jednoduše dosadí nového manažera, který bude řídit stejný autoritářský aparát,“ zaznívá.
Jmenuje, že se kancelář ukrajinského prezidenta za Jermaka dostala ke kontrole jmenování soudců prostřednictvím neformálního vlivu na Nejvyšší radu spravedlnosti a de facto měla pravomoc nad Bezpečnostní službou Ukrajiny. „Udržovala si vliv na rozhodnutí státního zastupitelství, která měla být nezávislá,“ zaznívá též s tím, že se tato koncentrace moci v jediné, nevolené funkci nepříjemně podobá modelu vládnutí Leonida Kučmy a Viktora Janukovyče.
Snaha Zelenského prosadit pokračování bez reforem a personálních obměn podle Nahajla akorát „jednoduše vytvoří Jermaka 2.0 – možná s jiným stylem, možná lepším PR, ale fungujícího v rámci stejné korumpující struktury“.
Otázka, zdali se větší změny v čele Ukrajiny po korupčním skandálu podaří, však již někteří vidí černě. Blízký Zelenského přítel Jermak se totiž pro ukrajinského prezidenta podle některých názorů nestal klíčovou postavou jen tak. „Nebyli si jen ‚blízcí‘, byly to dvě strany téže mince,“ pronesl například jeden z bývalých ministrů pro Le Monde k letitému propojení ukrajinského prezidenta s jeho „pravou rukou“ Andrijem Jermakem, který se údajně objevuje pod krycím jménem „Ali Baba“ v audionahrávkách ukrajinských protikorupčních vyšetřovatelů.
autor: Radek Kotas