ČSÚ: Ve třech obcích Středočeského kraje zvolili nová zastupitelstva

Celková volební účast dosáhla 54,35 %. V Dolní Krupé odevzdalo hlas 71,20 % z 191 oprávněných voličů, v Dolní Pohledi 30,85 % z 94 oprávněných voličů a v obci Líský 42,17 % z 83 oprávněných voličů. Mandát v těchto nových volbách získalo 14 mužů a 7 žen. Průměrný věk zvolených zastupitelů je 42,95 let. Nejstaršímu zvolenému je 58 let, naopak nejmladšímu 21 let.
„Dnes se pro nás symbolicky uzavírá náročný volební rok, ve kterém Český statistický úřad zpracovával nejen výsledky voleb do Poslanecké sněmovny, ale také doplňovacích voleb do Senátu či čtyř nových voleb obecních. Mohu konstatovat, že všechny letošní volby jsme zvládli a ráda bych všem, kteří se na zpracování podíleli, poděkovala za jejich náročnou a zodpovědnou práci,“ říká Eva Krumpová, 1. místopředsedkyně Českého statistického úřadu.
Průměrný věk kandidujících byl 44,3 let. Nejmladšímu kandidátovi bylo 21 let, nejstaršímu bylo v době konání voleb 76 let. O post zastupitele se ucházelo 19 mužů a 12 žen, tj. 38,7 %
z celkového počtu kandidátů. Nejvíce kandidátů se o zvolení ucházelo v Dolní Krupé, kde o devět mandátů usilovalo 18 kandidátů. V Dolní Pohledi bylo 7 kandidátů na sedm mandátů a všichni byli zvoleni zastupiteli. V obci Líský pak kandidovalo ve volbách do pětičlenného zastupitelstva šest kandidátů.
V sobotu se měly rovněž konat dodatečné volby do zastupitelstva obce Brodec na Lounsku v Ústeckém kraji, ale všichni kandidáti byli v zákonné lhůtě zmocněncem volební strany odvoláni, a proto se zde volby již poosmé neuskutečnily.
Podrobné informace o výsledcích voleb v předmětných obcích naleznete na volebním webu Českého statistického úřadu ZDE.
Poslední okrsek byl zpracován v sobotu 6. prosince 2025 v 23.20 hodin. V pondělí 8. prosince výsledky hlasování projedná Státní volební komise a po schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Další termín pro konání nových či dodatečných voleb do obecních zastupitelstev byl vyhlášen na 28. března 2026.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva