Šídlo popisoval Babišovu vládu, ale popsal Fialovu. Kvůli psychické poruše to neví, obává se Holec

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Naráží zejména na Šídlův nedávný komentář, v němž novinář pro SeznamZprávy.cz situaci líčí takto: „Moc v zemi přebírá spojenectví, v němž mohou všichni zúčastnění ukázat to nejhorší, co se v nich skrývá, aniž se musejí obávat, že by je někdo korigoval.“
Šídlo v daném komentáři narážel také na to, že jde podle něj o další volební období v řadě, kdy se Česko v politické rovině dělí na dvě poloviny. „Potíž české politiky spočívá v tom, že v ní mají vznikat vládní většiny podle poměrného volebního systému vyžadujícího zvýšenou schopnost kompromisu, který v podstatě nikoho úplně neuspokojí, ale zase dokáže aspoň trochu obrušovat hrany. Už třetí volební období se ale pohybujeme v situaci, kdy o ní její aktéři i velká část voličstva uvažuje, jako kdybychom žili v systému většinovém, v němž spolu soupeří dva nesmiřitelné bloky, jejichž hranice jsou neprostupné,“ zmiňoval.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
„Nejen Šídlo nyní prožívá nebývalou mentální kreativitu. A stejně se činí i v jiných pražských fialovsko-pavlovských médiích v čele s Českou televizí, ta to jen dělá za naše peníze. Samozřejmě to nemá nic společného s normální novinařinou. Spíš je to práce pro psychiatry a terapeuty, protože jde očividně o posttraumatickou stresovou poruchu vyvolanou prohrou vlády médií ve volbách,“ píše pak Holec ve svém Čistém řezu s tím, že SeznamZprávy.cz, na nichž Šídlo publikuje, „nejdřív hnaly Fialovu vládu k moci, pak slavily její vítězství a nakonec celé čtyři roky lhaly, když zakrývaly její neschopnost i ulhanost“.
„Šídlo ve skutečnosti trefně popisuje Fialovu vládu, jen o tom díky své psychické poruše neví. Právě v jeho vládě totiž všichni zúčastnění ukázali to nejhorší, co se v nich skrývá,“ dodává.
Holec s narážkou na aktuální vládu v demisi píše, že „ze samozvaného ‚demokrata‘ Fialy se záhy vyklubal chorobný lhář a šiřitel hnusného strachu a nenávisti, co nezákonně vypíná média. A pozadu nezůstal ani první vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan, jenž nikdy nechce zůstat trapným stínem. Z něj se pro změnu stal šmírák a producent manuálů na odhalování šiřitelů nevládních názorů, co smrdí totalitou na sto honů.“
Dohromady tak podle něj byla Fialova vláda „úplně stejná zkáza jako její premiér, jen kumulovaná“. „Historicky jsme zchudli, kvůli Ukrajině se úplně zbláznili a vládě věřila jen dvě procenta občanů se speciálním zákrokem na mozku,“ zaznívá od komentátora s tím, že přesto se končící vlády „až do konce držela většina pražských médií“.
Právě proto podle Holce teď „musíme naruby otáčet i strašení stejných médií novou vládou“ a Babišova vláda podle něj ještě před svým jmenováním získala jednu velkou výhodu: „Jestli bude podle fialovsko-pavlovských médií nejhorší, pak můžeme věřit, že bude nejlepší,“ přemítá komentátor Petr Holec.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas