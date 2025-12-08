Drastická pokuta od EU Muskovi s absurdním zdůvodněním. A komisařka hrozí dalšími kroky

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Breton v srpnu 2024 poslal Muskovi dopis, v němž technologického magnáta varoval před šířením „škodlivého obsahu“ před Muskovým živě vysílaným rozhovorem s Donaldem Trumpem. Podnikatele varoval, že by si měl dát pozor, co vysílá, protože podle pravidel EU známých pod zkratkou DSA nesmí „podporovat nepořádek“.
Dopis vzbudil nevoli nejen u samotného Muska, ale i u široké veřejnosti a Breton čelil palbě za „vměšování“ do amerických voleb, po níž se od obsahu jeho dopisu rozhodla distancovat i Evropská komise s odůvodněním, že francouzský europoslanec ani neinformoval o dopisu předsedkyni Komise Ursulu von der Leyenovou.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Přesto se Brusel posléze rozhodl Muskovi opět připomenout. „Výhrůžka z Bruselu s připomínkou nutnosti podřídit se DSA se opakovala o pět měsíců později před vysíláním rozhovoru s Alice Weidelovou, předsedkyní AfD,“ připomíná Veselý rozhovor, který se dostal pod drobnohled unijních regulátorů.
Komise, která zahájila vyšetřování proti X v prosinci 2023, během Muskova rozhovoru se spolupředsedkyní Alternativy pro Německo (AfD) Alicí Weidelovou podle agentury AP vedla bedlivé sledování a přenos byl podle ní „monitorován hlídacími psy Evropské komise“. Dle serveru Politico přenos v Bruselu a ve španělské Seville sledovalo až 150 úředníků Evropské komise, aby se případně mohli chytnout čehokoliv, co by mohlo být označeno za porušení unijního práva.
„Samozřejmě máme v Evropě svobodu projevu a (Musk) může svobodně vyjadřovat své názory, ale X má zároveň povinnosti podle našeho nařízení o digitálních službách posoudit a zmírnit rizika, která představují pro naše volební procesy a občanský diskurz,“ vysvětlovala posléze místopředsedkyně Evropské komise (EK) Henna Virkkunenová, jež zastává post eurokomisařky pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii. Už tehdy variovala, že v případě potřeby proti sociální síti X „neváhá podniknout další kroky“.
Veselý na rozdíl od Virkkunenové, která tvrdí, že DSA „chrání“ svobodu slova, vnímá DSA za cenzurní legislativu, „v níž vystupuje Evropská komise současně jako žalobce i soudce“, a pokutu ve výši 120 milionů eur pro X označuje za spuštění „cenzurního kladiva na novodobé kacíře“.
Uváděné důvody pro udělení pokuty jsou podle ředitele SOSP zástupné a skutečný důvod pro ni je jiný.
Trojice důvodů, mezi nimiž jsou klamavý design modré fajfky na uživatelských profilech, nedostatečná transparentnost reklamního úložiště a neposkytnutí přístupu k veřejným datům pro výzkumníky, jsou podle Veselého akorát absurdním zdůvodněním.
„O tom, kdo má profil označený modrou fajfkou (checkmarkem), rozhodovalo dříve (do roku 2022/2023) vedení Twitteru. Naprosto netransparentně. Vyhovělo převážně známým značkám – politikům, celebritám, médiím nebo velkým firmám, které si musely nechat ověřit svoji identitu a doložit významnost (např. články v médiích). Nyní je proces mnohem transparentnější – každý si může fajfku koupit v rámci služeb X Premium. Pravidla jsou již dlouho všem známá a člověk se musí spíš pousmát, co je Komisi do toho, jaký význam značkám u profilů sociální síť dává,“ podotýká.
„Další důvody odkazují na povinnost platforem podle DSA. Národní koordinátor (u nás vláda určila ČTÚ) má certifikovat nejen tzv. důvěryhodné nahlašovatele problematického obsahu (ano, chápete to dobře, může jít o zcela legální obsah), ale i ‚prověřené výzkumníky‘, kterým musejí platformy zpřístupnit např. inzertní data za účelem analýz a monitoringu při odhalování ‚systémových rizik‘. Řekněme např. demokratických voleb nebo živých rozhovorů s kontroverzními osobnostmi,“ přibližuje Veselý druhou z výtek a k nedostatečnému přístupu pro výzkumníky podotýká, že jde o bod, který je vyčítán rovněž například Facebooku, avšak ten sankcionován nebyl.
Poukazuje na mnohé ohlasy, které krok vyvolal. Kritizoval jej například Michael Shellenberger, americký publicista a spoluautor Twitter Files, jenž uveřejnil tvrdá slova: „Evropa porušuje Severoatlantickou dohodu o NATO. Američané se k ní zavázali, aby chránili svobodné demokracie, nikoli autoritářské státy s cenzurou.“
Za pozornost podle Veselého stojí i text od profesora práva Jonathana Turleyho. „Když Elon Musk koupil Twitter, Hillary Clintonová vyzvala EU, aby použila nechvalně známý zákon DSA, který je jedním z nejvíce protisvobodných zákonů za poslední desetiletí, k vynucení cenzury amerických občanů, k donucení lidí, jako je Musk, k cenzuře. Je to mimořádný čin od někoho, kdo byl kdysi prezidentským kandidátem,“ zaznělo od něj.
Co bude dál? Veselý má za to, že se krokem otevírá další pole obchodní a politické války mezi Evropskou komisí a americkou vládou. „Ostatně jeden odvetný výstřel již zazněl. Síť X zrušila Komisi inzertní účet, protože jej údajně zneužívala proti pravidlům a ‚klamavou technikou‘ si zvyšovala dosah reklam. Vážnější odvetná opatření lze brzy očekávat od americké vlády, která dlouhodobě upozorňuje na potlačování svobody projevu v EU a odmítá přistoupit na cenzurní DSA,“ podotýká.
Pro Společnost pro obranu svobody projevu se prý tím také potvrzuje, že „hlavní cenzurní hrozbou pro občany ČR v roce 2026 budou orgány Evropské unie, které se svojí snahou dostat pod kontrolu uživatelský obsah Evropanů a vynucovat v něm svoje narativy již ani netají“.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radek Kotas