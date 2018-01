DPP: Výluka provozu tramvají v oblasti Libeňského mostu

Změny tramvajových linek

Linka č. 1 je ve směru od Sídliště Petřiny zkrácena do zastávky Dělnická – dále pokračuje jako linka č. 6 ve směru Kubánské náměstí.

Linka č. 3 je ve směru z centra zkrácena do zastávky Palmovka v ulici Sokolovské a dále pokračuje jako linka č. 31 přes zastávky Palmovka v ul. Na Žertvách, Palmovka v ul. Zenklově a Ohrada na Spojovací.

Linka č. 6 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Dělnická – dále pokračuje jako linka č. 1 ve směru Sídliště Petřiny.

Linka č. 10 je zrušena (nahrazena posílením provozu linky č. 16).

Linka č. 14 je ve směru od Spořilova ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávku Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště Holešovice, kde je ukončena.

Linka č. 16 je provozována v trase Lehovec – Sídliště Řepy, jsou zkráceny intervaly linky, vybrané spoje jsou ve směru z centra ukončeny v zastávkách Kotlářka a Nádraží Vysočany.

Spoje linky č. 17 ukončené standardně v obratišti Výstaviště Holešovice jsou prodlouženy do zastávky Kobylisy (nástupní zastávka je Březiněveská).

Linka č. 24 je ve směru od Kubánského náměstí zkrácena do zastávky Palmovka v ul. Na Žertvách (nástupní zastávka je v ul. Sokolovské).

Linka č. 25 je v úseku Vltavská – Palmovka odkloněna přes zastávky Těšnov, Florenc a Invalidovna.

Linka č. 94 je v úseku Dělnická – Palmovka odkloněna přes zastávky Vltavská, Florenc a Invalidovna.

Linka č. 95 je ve směru od Ústředních dílen DP zkrácena do zastávky Palmovka v ulici Sokolovské (nástupní zastávka je v ulici Na Žertvách).

Zavedení tramvajových linek denní provoz

30 v trase Bulovka – Okrouhlická – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice

31 v trase Spojovací – Ohrada – Krejcárek – Palmovka (v ulici Sokolovské), dále pokračuje jako linka č. 3 přes zastávky Palmovka v ulici Na Žertvách a Palmovka v ulici Zenklově, odkud jede po pravidelné trase směr Nádraží Braník, resp. Sídliště Modřany

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky Vltavská (obousměrně) na předmostí Hlávkova mostu a Palmovka (obousměrně) v ulici Sokolovské.

Náhradní autobusová doprava

V denním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X10 v trase Palmovka – Vosmíkových – Bulovka.

V nočním provozu je zavedena náhradní autobusová doprava X95 v trase Palmovka – Vosmíkových – Bulovka – Ke Stírce – Kobylisy – Vozovna Kobylisy.

Změny v provozu autobusů

Na lince č. 156 se zřizují obousměrně zastávky Maniny (v ulici Dělnické u křižovatky s ulicí Jankovcovou) a Dělnická (směr Strossmayerovo náměstí v ulici Dělnické za křižovatkou s ulicí Dělnickou a směr Nádraží Holešovice v tramvajové zastávce ve směru od Pražské tržnice).

Nově se zavádí linka X156 v trase Nádraží Holešovice – U Vody – Přívozní – Přístav Holešovice – Maniny – Tusarova – Dělnická – Maniny – Přístav Holešovice – Přívozní – U Vody – Nádraží Holešovice.

Linka č. 201 je v pracovní dny posílena v trase Nádraží Holešovice – Bulovka vloženými spoji s označením X201.

Schémata najdete ZDE

Psali jsme: Dopravní podnik uzavře jižní vestibul stanice metra Budějovická DPP: Výluka provozu tramvají v úseku Újezd – Malostranská DPP zná vítěze výběrového řízení na pronájem reklamních ploch 300 autobusů DPP postaví novou budovu vozovny Hloubětín. Současná dostatečně nesplňuje technické požadavky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva