Na výročí srpna 68 se šíří drtivý obrázek proti prezidentu Pavlovi

K výročí se vyjádřila například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Ta využila příležitost a okupaci, která započala událostmi v srpnu 1968, přirovnala k aktuálnímu dění na Ukrajině.
„Lavrov v mikině SSSR není nevinná nostalgie. Je to výstraha: Kreml stále sní o impériu, které v srpnu 1968 rozdrtilo naši touhu po svobodě a dnes vraždí na Ukrajině. Připomínáme si oběti sovětské okupace. Pevně věřím, že s vědomím, že agresorovi se nikdy nesmí vyplatit jeho zločiny. A proto platí: Krym je Ukrajina!“ prohlásila Pekarová Adamová.
Podobně to vidí i ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ten neopomněl varovat ani před opozičním hnutím Stačilo!, které podle něj znovu ohrožuje českou svobodu a demokracii.
„21. srpen 1968 – den, kdy naši svobodu rozjezdily pásy okupantských tanků a kdy ti, kteří se sovětské zvůli postavili, se stali obětí invaze. S úctou si dnes připomínáme, jak oběti srpnové invaze, tak všechny, kteří přišli o své sny a vize života ve svobodné společnosti. Komunisté, kteří se tehdy spojili s okupanty, se opět snaží vrátit k moci. Dnes slyšíme stejné fráze a vidíme stejné postoje: pohrdání demokracií, útoky na naše spojence a otevřenou náklonnost k Rusku – zemi, která nás kdysi okupovala a která dnes zabíjí děti a civilisty na Ukrajině. Historie nás učí: když komunisté dostanou moc, přichází strach, nesvoboda a násilí. Proto jim nikdy nesmíme dovolit, aby se k ní vrátili,“ uvedl Výborný.
Po sítích se ale také šíří výmluvný obrázek, že člověk, který ještě začátkem 90. let invazi schvaloval a vojáky Varšavské smlouvy označoval za přátele, sedí dnes na Hradě.
„Dnes je 21. srpna a připomínáme si výročí roku 1968. Tito čtyři muži byli či jsou prezident ČR. Řečnická otázka (ale odpovídat můžete): Kterému z nich budou dnes morální pozéři nejvíce tleskat? PS: Není důležité, kolik jim bylo v roce 68, podstatné je, kolik jim bylo o 20 let později, kdy to ne/schvalovali,“ sdílel obrázek čtyř českých prezidentů předseda Svobodných Libor Vondráček.
Petr Pavel fakt, že invazi v roce 1968 schvaloval, propálil sám ve svém životopise z roku 1987. Tehdy životopis sepsal jako člen KSČ a voják v tehdejší zahraniční kontrarozvědce.
„Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu, právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mne v názoru pouze utvrdil,“ stojí v Pavlově vlastnoručně psaném životopise.
Sepsání životopisu prý Pavel později litoval a už jako prezidentský kandidát vysvětloval, že musel jednat v rámci požadavků režimu. „Chtěl jsem hlavně dělat svou práci, která mě bavila. Do stovek hlášení jsem psal ty stejné fráze, jejichž smyslem bylo jen splnit formální povinnost. Byla to chyba, kterou už nezměním. Jsem ale přesvědčen, že za 33 let služby demokracii doma i v zahraničí, a to i s nasazením vlastního života, jsem tuto chybu odčinil,“ vysvětlil Pavel v roce 2023, jak psal deník Echo24.cz.
autor: Jakub Makarovič