Peksa (Volt): Děkuji, ale nepotřebuju volit menší zlo

22.08.2025 4:33 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbám 2025.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Mikuláš Peksa

Vláda, vlastně chci říct ODS, představila program. No, stručně řečeno: "pojďme si dát další 4 roky stagnace, nebo přijde Babiš".

Kdybych nechtěl euro, volím Babiše. Protože chci euro, chci ho hned a ne "až to bude výhodné".

Když chci levnější elektřinu, proč bych měl volit někoho, kdo mi slibuje nereálné projekty za desítky let dopředu a zároveň dusí stupidní byrokracií každého, kdo si zkusí pověsit pár solárních paneků na střechu?

Když chci rozumné rozpočty, proč volit Stanjuru, který seká státní dluh tempem 3 % HDP ročně a zároveň není schopen zafinancovat normální fungování sociálních služeb, Akademie věd, soudních zapisovatelů a dalších standardních fukncí státu?

Když chci jednotné inkasní místo a zjedndoušit byrokracii při výběru daní, proč volit někoho, kdo měl 4 roky na to, aby to udělal a nic se stejně nepohnulo? To papírování funguje stejně, jako když jsem před 15 lety začínal podnikat.

Když chci řešit nedostupné bydlení, proč bych měl volit někoho, kdo zablokoval investice do výstavby a zmastil digitalizaci stavebního řízení?

Když chci rychlovlak, nechám si postavit rychlovlak od někoho, kdo to umí. Nepotřebuju k tomu Kupku, jehož největším výkonem je povolit ježdění po dálnici 150 km/h a nereálné sliby o syntetických palivech.

Když mluvím o "obraně národních zájmů", očekávám, že premiér nepodepíše potajmu dohodu, která připraví české občany v příhraničí o vodu, aby se zavděčil polské těžařské společnosti.

Kdybych chtěl další nesmyslné kontroly a buzeraci na hranicích, budu volit Okamuru. Nepotřebuju k tomu "Okamuru pro slušné lidi", čumět v koloně mě nebaví bez ohledu na to, kdo vládne.

Ultimátní argument, který zabíjí jakoukoliv kritiku je "ale když nás nebudeš volit, sežere Tě Babiš"....no, hezký, ale v čem to bude jiné? Bude to úplně stejná neschopnost a stagnace, akorát v jiných barvách. Maximálně věci, proti kterým jsme demonstrovali, protože by je třeba mohla dělat Marie Benešová, Pavel Blažek prostě dělal (mluvím o zásazích ministra spravedlnosti do práce státních zástupců, resp. porušování pravidel proti praní špinavých peněz).

Takže přátelé, děkuji, ale nepotřebuju volit "menší zlo". Chci normální, evropskou kvalitu vládnutí, na jakou mám ve střední Evropě v 21. století nárok. A protože mi jí nikdo jiný nedodá, sepsali jsme s dalšími podobně smýšlejícími lidmi program a jdeme do voleb s číslem 18 jako Volt Česko!

Mgr. Mikuláš Peksa, Ph.D.

