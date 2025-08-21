Krasobruslař Verner se vrátil z Kalifornie do Česka: Co tam učí děti už ve školkách...

Bývalý mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Verner se po třech letech vrátil z USA zpět do Česka. Pro Český rozhlas Dvojka uvedl, že hlavním důvodem návratu byla zkušenost z Kalifornie, kde mu vadila tamní výchova a vzdělávání dětí spojené s otázkami identity, kdo je muž a kdo je žena.

Foto: Český rozhlas
Popisek: Tomáš Verner

Tomáš Verner se po třech letech vrátil z USA zpět domů. Popsal, že do Kalifornie přijel na pozvání špičkového trenéra Rafaela Arutjunjana, aby se učil od toho nejlepšího. „Bylo to pro mě obrovskou ctí, že se chce se mnou podělit o své zkušenosti,“ uvedl krasobruslař. 

Nakonec Arutjunjan využil Vernera i coby tlumočníka, neboli překladatele svých myšlenek, protože ty byly nekorektní pro tamní poměry. „Jeho myšlenky byly skvělé, ale to vyjádření bylo nepřijatelné pro americkou mentalitu. Je v tom obrovská přímost. Ve sportu to takhle funguje – když je něco špatně, tak je to špatně. Není prostor hrát si na to, aby se náhodou někdo neurazil. V Americe se musí všechno zaobalit. Tak mi Rafael řekl, že budu sloužit i jako jeho tlumočník. Ne, že by potřeboval překládat, on samozřejmě umí anglicky, ale vyprávěl, že kdyby měl přemýšlet nad formulacemi toho, co chce říct, tak by zapomněl ten obsah. Mě to vůbec neuráželo, protože já si dodneška myslím, že z té stáže s Rafaelem jsem si odnesl daleko víc, než jsem mohl dát zpátky,“ poznamenal Verner.

Vedle podpory, kterou Vernerovi poskytl trenér Rafael Arutjunjan, sehrála při jeho přesunu do USA roli i skutečnost, že Kalifornie je domovinou jeho manželky Tammy. Nakonec se ale nedokázali přenést před tamní výchovu a vzdělávání. „Zvykli jsme si na pracovní tempo i na odlišné podmínky amerického sportu, ale nakonec to, co nám úplně nesedlo, je v Kalifornii výchova a vzdělávání malých dětí. My máme dvě malé děti. Ale ty podivnosti v tamější výchově, to bylo něco, na co jsme si úplně nedokázali zvyknout. Všechno ostatní jsme snesli,“ vysvětlil Tomáš Verner.

Přiblížil, proč se americký způsob vzdělávání nepotkával s jejich představou o výchově vlastních dětí. Šlo o silné řešení otázek identity „Problém byla nejen cenová náročnost amerických školek, ale také to, co se v nich děti učí, na co je zaměřená pozornost, jaké hodnoty se jim představují. Kalifornie je nejvíce zasažena vlnou rozporu základních lidských hodnot – kdo je muž, kdo je žena, kdo koho utiskuje, jak to má ve společnosti být. O tom my máme doma jasnou představu, a proto jsme s manželkou šťastně svoji, i přesto, že je thajského původu a vyrůstala v Americe, a já jsem Evropan, ty hodnoty sdílíme stejné. A proto nám to šlape. Kalifornie ale má docela odlišné hodnoty,“ popsal Verner.

Po třech letech v Kalifornii se tedy Tomáš Verner s rodinou vrátil zpět do Prahy. Podotkl, že ačkoli děti v USA se rychle spřátelily s novými kamarády a mluvily hlavně anglicky, adaptace po návratu do Čech proběhla překvapivě snadno. Pomohlo jim vysvětlení, že se vracejí za babičkou a dědou, i to, že rodina znovu bydlela ve stejném pražském bytě.

Dodal, že po zkušenosti z Ameriky už se chce usadit doma. „Už chceme žít v Praze, v Česku. Chceme tu zůstat natrvalo. Dokázal bych si představit žít i jinde, ale táhlo nás to sem. Hlavně kvůli dětem, kvůli bezpečí, kvůli výchově, kvůli škole, a taky kvůli jídlu – a musím přiznat i kvůli rodině. Ta Praha, to Česko, je uprostřed Evropy, je tu krásně,“ zmínil Tomáš Verner.

Vyjádřil se i k otázce, co je největším úskalím pro rozvoj krasobruslení v Česku: „Myslím, že to má více příčin. Slabé zimy jsou jeden faktor. Další faktor jsou sociální sítě, mobily a elektronika, to děti přitahuje víc, aby se pořád do obrazovky koukaly na život někoho jiného a nešly žít svůj vlastní život. Je to i finanční náročnost a vůbec možnost se na ten led dostat,“ vysvětlil bývalý mistr Evropy.

autor: Natálie Brožovská

