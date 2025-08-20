NP Šumava: Úspěšně odchycena další vlčice

„Zvíře bylo lapeno do odchytové pasti a následně uspáno narkotizační látkou. Bohužel se nepodařilo načíst identifikační čip. To ale nemusí znamenat, že se nejedná o zvíře z našeho chovu, a proto byly odebrány vzorky pro analýzu DNA, které dnes ráno putovaly do laboratoře,“ popisuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák a doplňuje: „Výsledky analýzy by mohly být tento pátek, nejpozději pak v pondělí. Do té doby bude vlčice, která se jeví zdravotně v pořádku, pod veterinárním dohledem v separačním výběhu Návštěvnického centra kam jsme povolili přístup pouze veterináři a zoologovi Správy NP Šumava.“
Nenačtení identifikačního čipu přitom nemusí nutně znamenat to, že vlčice nepochází z návštěvnického centra. Důvodů možné nefunkčnosti těchto zařízení může být několik.
„Při pravidelných veterinárních zákrocích prováděných v chovu jsme se již setkali s tím, že u některých chovaných zvířat nebylo možné načíst identifikační čip. V takovém případě zvíře dostalo nový. Nezbývá tedy, než počkat na výsledky analýzy DNA,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
Pokud se prokáže, že vlčice patří do chovu Správy NP Šumava, bude vpuštěna do výběhu ke smečce. Pokud by výsledky analýzy ukázaly na to, že se jedná o zvíře z volné přírody, bude osazeno obojkem s GPS lokátorem a vypuštěno zpět do přírody.
V této souvislosti je důležité uvést, že žádný z doposud monitorovaných vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka, vykazoval pouze nižší míru plachosti. V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako při setkání s jakoukoli jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku.
„Je pro nás velmi důležité, aby nás veřejnost informovala o jakémkoli setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Pokud se podaří zvíře vyfotografovat nebo natočit video, tak poskytnout nám takový záznam. Předem tímto děkujeme, a současně děkujeme všem, kteří nám informace o setkání s vlkem podali.“ uzavírá mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
autor: Tisková zpráva