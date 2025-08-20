NP Šumava: Úspěšně odchycena další vlčice

21.08.2025 19:28 | Tisková zpráva

V noci z 19. na 20. srpna se zoologům Správy NP Šumava povedl úspěšný odchyt vlčice, která se pohybovala v okolí Kundratic. Protože se nepodařilo načíst čip, musí její totožnost určit až analýza DNA. Do té doby je pod veterinárním dohledem umístěna v karanténním výběhu v Návštěvnickém centru Srní.

NP Šumava: Úspěšně odchycena další vlčice
Foto: NP a CHKO Šumava
Popisek: NP a CHKO Šumava

„Zvíře bylo lapeno do odchytové pasti a následně uspáno narkotizační látkou. Bohužel se nepodařilo načíst identifikační čip. To ale nemusí znamenat, že se nejedná o zvíře z našeho chovu, a proto byly odebrány vzorky pro analýzu DNA, které dnes ráno putovaly do laboratoře,“ popisuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák a doplňuje: „Výsledky analýzy by mohly být tento pátek, nejpozději pak v pondělí. Do té doby bude vlčice, která se jeví zdravotně v pořádku, pod veterinárním dohledem v separačním výběhu Návštěvnického centra kam jsme povolili přístup pouze veterináři a zoologovi Správy NP Šumava.“

Nenačtení identifikačního čipu přitom nemusí nutně znamenat to, že vlčice nepochází z návštěvnického centra. Důvodů možné nefunkčnosti těchto zařízení může být několik.

„Při pravidelných veterinárních zákrocích prováděných v chovu jsme se již setkali s tím, že u některých chovaných zvířat nebylo možné načíst identifikační čip. V takovém případě zvíře dostalo nový. Nezbývá tedy, než počkat na výsledky analýzy DNA,“ vysvětluje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Pokud se prokáže, že vlčice patří do chovu Správy NP Šumava, bude vpuštěna do výběhu ke smečce. Pokud by výsledky analýzy ukázaly na to, že se jedná o zvíře z volné přírody, bude osazeno obojkem s GPS lokátorem a vypuštěno zpět do přírody.

V této souvislosti je důležité uvést, že žádný z doposud monitorovaných vlků nevykazoval chování nebezpečné pro člověka, vykazoval pouze nižší míru plachosti. V případě setkání s takovým vlkem platí úplně stejná pravidla, jako při setkání s jakoukoli jinou šelmou. Člověk by se k němu neměl přibližovat, ideálně dát o sobě vědět a nechat ho odejít. Pokud se stále přibližuje tak se snažit jej zaplašit rozmáchlými gesty a voláním. Majitelům psů doporučujeme mít je na vodítku.

„Je pro nás velmi důležité, aby nás veřejnost informovala o jakémkoli setkání s vlkem na území Šumavy. Nutné je uvést místo a čas pozorování. Pokud se podaří zvíře vyfotografovat nebo natočit video, tak poskytnout nám takový záznam. Předem tímto děkujeme, a současně děkujeme všem, kteří nám informace o setkání s vlkem podali.“ uzavírá mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Psali jsme:

NP Šumava: Vlčice u Návštěvnického centra Srní úspěšně odchycena
NP Šumava: Analýza DNA nalezeného vzorku trusu potvrdila únik samice vlka
NP Šumava: Vlci pravděpodobně unikli z výběhu v Srní
NP Šumava: Vimperští čápi učí mláďata létat

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

NP Šumava , TZ

autor: Tisková zpráva

Martin Herman, MPA byl položen dotaz

Chápu vás dobře?

Že kauza dozimetr není vyšetřována objektivně, a že podle vás tato vláda ovlivňuje vyšetřování? Jsme na tom jako stát podle vás tak špatně, že u nás nefunguje nezávislé vyšetřování a justice? A stejnou logikou, nehrozí pak, že když bude u vlády ANO, budou ovlivňována kauzy kolem Babiše nebo když v n...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Potraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidouPotraviny a nápoje jdoucí ruku v ruce s celulitidou Dejte sbohem neustále suchým koláčůmDejte sbohem neustále suchým koláčům

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

NP Šumava: Úspěšně odchycena další vlčice

19:28 NP Šumava: Úspěšně odchycena další vlčice

V noci z 19. na 20. srpna se zoologům Správy NP Šumava povedl úspěšný odchyt vlčice, která se pohybo…