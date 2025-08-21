Ministr Rakušan: Řekněme jasné NE vládě s ANO

21.08.2025 22:31 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nadcházejícím volbám.

Ministr Rakušan: Řekněme jasné NE vládě s ANO
Foto: Repro X
Popisek: Vít Rakušan

Jsem rád, že naši koaliční partneři dnes představili své programové priority, a ještě víc mě těší, že se na mnoha z nich shodujeme. Abychom ale dali voličům naději, že může vzniknout vláda bez ANO, musíme se veřejně shodnout ještě na jedné věci, v níž my, Starostové, máme jasno: že vládu s ANO nepodpoříme ani do ní nevstoupíme – za žádných okolností.

Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři. Z tohoto důvodu jsem dnes pozval Petra Fialu a Zdeňka Hřiba na společné setkání, kde to probereme.

Voliči, kteří si vládu ANO nepřejí, potřebují naději, že dokážeme nabídnout lepší alternativu. A my musíme 44 dní před volbami vyslat jasnou zprávu, že ta naděje tu je. Řekněme jasné NE vládě s ANO.

Mgr. Bc. Vít Rakušan

  • STAN
  • 1. místopředseda vlády
