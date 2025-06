DPP vysoutěžil zhotovitele stavby tramvajové tratě Počernická

Vítězem se stalo sdružení firem Subterra, OHLA ŽS a PRAGIS, se kterým DPP v těchto dnech uzavřel smlouvu. Nabídková cena vítěze činila 1,479 miliardy korun, což je o 271 milionů korun nižší částka, než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Po nezbytných přípravných pracích by samotná realizace stavby měla začít v průběhu letošního července, přičemž některé předstihové práce v místě probíhají už od začátku letošního roku. Doba realizace činí 32 měsíců. Zahájení zkušebního provozu na nové trati DPP předpokládá na konci roku 2027. Pro tuto investiční akci se DPP podařilo získat dotaci EU z Operačního programu Doprava 3, která pokrývá 85 % uznatelných nákladů.

DPP v rámci této investiční akce vybuduje v celé délce Počernické ulice novou tramvajovou trať, která bude sloužit k dopravní obsluze převážně sídlištní zástavby Malešic. Tramvajová doprava zajistí dostatečnou kapacitu pro potřeby současného sídliště Malešice, ale také pro probíhající a případný další rozvoj v přilehlém území.

Nová tramvajová trať odbočí ze stávající trati ve Vinohradské ulici a bude vedena ve středovém pásu Počernické ulice až před křižovatku s Dřevčickou, kde bude ukončena smyčkou v nezastavěném území jižně od konce Počernické ulice. Na nové trati vznikne šest párů zastávek: Hagibor, Na Palouku, Hostýnská, Tuchorazská, Plaňanská a Sídliště Malešice. Dopravní režim Počernické ulice se po dokončení a zprovoznění tramvajové tratě oproti původnímu uspořádání zásadně nezmění, protože se zde s budoucí tramvajovou tratí počítalo a byl pro ni v předstihu zřízen středový pás.

Profil Počernické ulice se v rámci stavby tramvajové tratě nebude rozšiřovat a budou zachovány stávající aleje se stromy. Dle možností podzemních inženýrských sítí DPP do stávajících alejí dosází další stromy. Svršek tramvajové tratě v Počernické ulici bude v převážné míře ozeleněn, buďto zatravněn nebo osázen vhodnou suchomilnou vegetací. Trať bude současně v maximální míře odhlučněna. Uspořádání pruhů pro automobily, cyklisty a parkování v jízdních pásech bude obdobné současnému stavu. Cílem této investiční akce je zlepšení nabídky MHD současně se zachováním maxima ze stávajícího rázu ulice.

Přeložky inženýrských sítí a rekonstrukce měnírny

Součástí stavby tramvajové tratě je i nezbytná rekonstrukce a přeložky celé řady inženýrských sítí, jejichž realizace zabere více než polovinu doby výstavby. K nejvýznamnější přeložce patří páteřní vodovody (tzv. Káranské řady), které zásobují vodou podstatnou část Prahy a jsou na konci své technické životnosti. K dalším významným úpravám inženýrských sítí pak patří například horkovody, plynovody či rozvodné sítě elektrické energie a sdělovacích vedení. Společně se stavbou proběhne i rekonstrukce trakční měnírny v blízké vozovně Strašnice a zřízení nových kabelových tras, neboť tato měnírna bude novou trať zásobovat elektrickou energií.

Místo autobusů ve směru ke stanici metra Želivského budou po zprovoznění tratě jezdit tramvaje, které budou pokračovat dál bez přestupu dále do centra města. V Počernické ulici se předpokládá s provozem dvou tramvajových linek, jež rozšíří nabídku městské dopravy o přímé spojení k blízkým cílům Vinohrad a Žižkova, ale také až na Karlovo náměstí či k Hlavnímu nádraží. Autobusová doprava bude v Počernické zachována ve směrech, kterými tramvaje přímo nepojedou – na Florenc a do Strašnic. Přestup na autobusy bude ve sdružených zastávkách, včetně konečné Sídliště Malešice. Tramvajová trať Počernická zlepší dostupnost MHD v oblasti a zajistí nové přímé vazby zejména do centra Prahy.