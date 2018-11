DPP zajistil údržbu souprav metra M1 až do roku 2034. Postará se o ni Siemens Mobility

DPP se tak může v období 2020 – 2034 spolehnout na full service. DPP se podařilo vyjednat výhodnější podmínky kontraktu oproti původnímu návrhu.

V současnosti jezdí v pražském metru 53 souprav M1. Vlaky mají od začátku provozu najeto od 630 tisíc km (poslední vlak uvedený do provozu v roce 2011) po cca 1,5 milionu km (nejstarší vlaky uvedené do provozu v roce 2000). Stávající smlouva se společností Siemens Mobility, s. r. o. je v případě souprav metra M1 uzavřena s platností do 31. 12. 2019. Aby nedošlo ke snížení disponibility vozového parku a ohrožení provozu vlaků M1 na lince C po r. 2020, DPP již od června 2017 zahájil realizaci projektu vedoucí k zajištění pokračování údržby vlaků M1 formou full service pro zajištění jejich disponibility na následující období od r. 2020.

„S realizací tohoto důležitého projektu jsme již začali před téměř rokem a půl. Po všech proběhlých jednáních se společností Siemens Mobility jsem velmi potěšen finálním výsledkem, kdy se nám podařilo vyjednat výrazné snížení ceny oproti původnímu návrhu Siemens Mobility. Jednací tým DPP dosáhl po schůzkách s dodavatelem snížení ceny o 5,8 % v porovnání s původním návrhem. V absolutních číslech je to částka zhruba 463 milionů korun,“ říká Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

Pro první rok předmětu plnění smlouvy, a to za předpokladu dodržení průměrného kilometrického nájezdu jedné soupravy ve výši 89 000 vlakokm/rok, činí celková cena cca 500,5 mil Kč za rok. Pro dobu trvání smlouvy 15 let, při provozu 53 souprav M1 lze říci, že předpokládaná hodnota celého kontraktu činí cca 7 507 mil. Kč (v závislosti na výšce indexace v jednotlivých letech). Původní cenový návrh Siemens Mobility byl tedy vyšší o cca 463 mil Kč.

„Oproti stávající smlouvě se přenáší rizika spojená s komponenty na Siemens Mobility. Zůstatek ve fondu na údržbu komponentů bude po ukončení stávající smlouvy vrácen DPP. Dojde také k navýšení počtu parametrů hodnocení kvality prováděné údržby vlaků metra, byl vyjednán korektní způsob zúčtování všech dodávek DPP (nájem, energie, služby) systémem 1:1,“ říká Peter Hlaváč, ekonomický ředitel a člen dozorčí rady DPP.

DPP také s dodavatelem údržby vlaků M1 uzavřel kupní smlouvu na dodávku 530 nových rámů podvozků v celkové hodnotě cca 491,3 mil. Kč. V případě souprav metra typu M1 je totiž (na základě závěrů z provedených expertíz) pro zajištění dalšího provozu rovněž nezbytná výměna současných problematických rámů podvozků, která bude provedena zejména v rámci udržovacího stupně N7. DPP předpokládá výměnu všech 530 rámů v období let 2020 až cca 2024. Tímto zásahem bude definitivně vyřešen problém vzniku trhlin na stávajících rámech podvozků. Prodlouží se tak životnost vlakových souprav M1 a zvýší se jejich spolehlivost i bezpečnost v provozu.

Ve všech soupravách M1 proběhne rovněž instalace nových plastových sedaček a instalace LED osvětlovacích těles. Oba prvky by měly být na vlaky M1 standardně instalovány postupně, počínaje rokem 2019 a to na celém vozovém parku vlaků M1 (53 vlaků) v rámci oprav stupně N7, tj. po ujetí cca 1,6 milionu km.

DPP také brzy zahájí jednání se společností Škoda Transportation a. s., a to za účelem projednání smluvních a cenových podmínek údržby vozidel pražského metra 81-71M (93 vlaků provozovaných na linkách A (41 vlaků) a B (52 vlaků) formou Full Service od r. 2021.

