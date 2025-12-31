Nadace ČEZ: Havířov zvyšuje bezpečnost chodců, má už sedmý Oranžový přechod

31.12.2025 14:46
autor: Tisková zpráva

Frekventovaný přechod pro chodce v Havířově u Jitřenky se stal už sedmým Oranžovým přechodem ve městě.

Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Bezpečné přecházení v dopravně rizikovém místě se zvýšeným pohybem děti i dospělých podpořila grantem ve výši 120 tisíc korun Nadace ČEZ.

„Jde již o sedmý Oranžový přechod na území města Havířova, které vznikají na málo přehledných místech, aby výrazně zlepšily viditelnost chodců pro řidiče ve dne i v noci. Tento přechod pro chodce na Dlouhé třídě se nachází v blízkosti křižovatky ulic Žákovská a Majakovského, což je místo hojně využívané dětmi docházejícími do nedalekých základních škol Žákovská a 1. máje. Společně s Nadací ČEZ myslíme na bezpečnost nejen našich dětí, ale i všech našich občanů a děkujeme za dlouhodobou spolupráci i aktivní realizaci programu Oranžové přechody s cílem zvyšovat bezpečnost na nejkritičtějších místech českých měst a obcí. Každý takový přechod přijde zhruba na 250 tisíc korun,“ uvedl primátor Havířova Ondřej Baránek.

Nový přechod má výrazné LED osvětlení, aktivní dopravní značení a reflexní prvky. Využívají ho děti směřující do školy, rodiče i senioři. Město věří, že díky moderním bezpečnostním prvkům dojde ke snížení rizikových situací a zvýšení ohleduplnosti mezi chodci a řidiči.

„Odborné studie prokázaly, že právě kvalitní a moderní osvětlení zvyšuje bezpečnost chodců na přechodech až o 65 procent. A právě to je důvod, proč se projektu Oranžové přechody naše nadace dlouhodobě věnuje,“ vysvětlila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Dalších šest speciálně nasvětlených Oranžových přechodů na území Havířova se nachází na ulicích Okrajová, 17. listopadu, Frýdecká, Matuškova a dva přechody na ulici Studentská. I tyto přechody byly finančně podpořeny Nadací ČEZ, která každoročně vyhlašuje na osvětlení přechodů veřejné grantové řízení. V roce 2026 bude přijímat žádosti na podporu budování dalších Oranžových přechodů od 1. do 27. února.

