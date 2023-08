Do Zoo Olomouc se vrátili gepardi

reklama

Zahrada se k těmto zvířatům vrací po roční pauze způsobené úhynem posledních jedinců. Zoo Olomouc chová gepardy od roku 1999 a celkově úspěšně odchovala dvanáct mláďat. „Jedná se o bratry, kteří se narodili v roce 2016 v Zoo Boras ve Švédsku a od roku 2018 pobývali v Zoo Dvůr Králové nad Labem,“ uvádí zooložka Jitka Vokurková.

„Ve volné přírodě se gepardů štíhlých v důsledku ztráty přirozeného prostředí, nelibého lidského faktoru a ilegálního obchodu se zvířaty pohybuje posledních 7500 jedinců. Jedná se tedy o nejohroženější kočku Afriky,“ doplnila zooložka.

Pokud si zoologové přejí gepardy v zajetí rozmnožovat, je potřeba, aby do doby, než k tomuto záměru dojde, měli oddělené ložnice. „A to do té míry, že by se případný pár neměl vnímat ani akusticky, ani teritoriálně. Nesmí se slyšet, vidět, cítit. Jinak se mohou považovat za sourozence a nepáří se,“ objasnila mluvčí zoo Iveta Gronská.

Typickým gepardím znakem jsou černé pruhy táhnoucí se z koutku oka až k tlamě, které pomáhají odrážet záři slunce. Gepard štíhlý obývá africké stepi, řídké lesy a lesnaté savany, kde žije většinou samotářským způsobem života. Nevyšší počet gepardů nalezneme v Namibii. Jedná se o nejrychlejšího savce planety, dokáže vyvinout rychlost až 110 kilometrů za hodinu. Touto rychlostí dokáže běžet zhruba 20 vteřin. Gepard je zároveň jedním z nejnáročnějších strávníků na kvalitu masa.

