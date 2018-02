FN Plzeň přemisťuje ambulance Centrálního příjmu Lochotín

Dojde k uzavření hojně využívané chodby, která spojuje vchody C a B (chodba před netraumatickými ambulancemi). Průchod z vchodu C do budovy B bude možný venkem, v případě špatných klimatických podmínek bude pacientům doporučována spojovací chodba v 1.PP vchodu C.

Nové umístění jednotlivých ambulancí Centrálního příjmu:

Ambulance I. interní kliniky a neurologické kliniky zůstanou v prostoru Centrálního příjmu Lochotín, vchod C, umístění je změněno

Ambulance psychiatrické kliniky bude přesunuta do vchodu B, prostory psychiatrické kliniky v 1.NP

Umístění traumatologické ambulance zůstává zachováno jako dosud

Zaměstnanci přijímací kanceláře budou pacienty o všech změnách informovat, průvodkyně pacientů budou návštěvníky dle potřeby doprovázet na potřebná pracoviště. Telefonní linky na všechna pracoviště zůstávají beze změny.

Předem děkujeme všem návštěvníkům za pochopení a trpělivost, rozsáhlá rekonstrukce Centrálního příjmu Lochotín přinese komfort pro pacienty a významně kvalitnější prostředí pro léčebnou a ošetřovatelskou péči.

autor: Tisková zpráva