Komínek: Čím víc nás Fialova vláda vtahuje do války, tím víc si přeji její konec

Hned na začátek se samozřejmě musím zeptat, co říkáte na vývoj ohledně války na Ukrajině? Jak hodnotit jednání mezi Trumpem, Putinem a následně Zelenským?
Válku je potřeba co nejdříve ukončit, na tom se nic nezměnilo. Jen teď už se to smí říkat nahlas. Kdo to říkal ještě před pár měsíci, byl dezolát, proruský šváb a svině. Válku proti jaderné velmoci jde jen těžko vyhrát, zvlášť když Evropa se už vyčerpala, a navíc likviduje své hospodářství grýndýlem.
Konec války si přeji tím víc, čím víc nás do ní vtahuje Fialova vláda, čím víc se nás snaží přesvědčit, že i my jsme ve válce, a čím víc válku používá jako výmluvu pro vlastní neschopnost. Ona jim vlastně ta válka vyhovuje. Ostatně jejich oznámení programu ve středu 20. srpna nebylo o ničem jiném. Strašení opozicí, strašení Ruskem, strašení válkou. Doufám, že voliči na to neskočí.
A co říci k postoji evropských lídrů?
Kdo z těch patolízalů je lídr? Bylo mi za ně stydno. Chovali se, jako kdyby se přišli poklonit velkému bílému otci z Washingtonu. Je to vlastně další pokoření Evropy po tom, co mu nejdřív odkývali zvýšení výdajů na obranu na neuvěřitelných 5 % HDP, pak Uršula nadšeně přijala „jen“ 15% cla výměnou za to, že si od Američanů budeme kupovat zbraně, za 750 miliard dolarů (15 800 miliard korun) suroviny a 600 miliard dolarů (12 600 miliard korun) investujeme do rozvoje jejich hospodářství. Umíte si ty částky vůbec představit? Jsou tak neschopní, jsou vlastizrádci, nebo jsou jenom tak hloupí?
A jiná věc je: Kdo vlastně udělal z těchto lidí lídry EU? My jsme je volili? My jsme někdy chtěli, aby za nás jednal německý kancléř Merz nebo Němka Ursula von der Leyenová? Netvrdí náhodou Fialova vláda, že EU jsme my? Pokud to tak je, měl by každý stát mít stejné slovo, nebo ne? I když… asi si nedělejme iluze, že Lipavský by se klaněl méně než ti, kteří tam byli.
Pojďme k nám. Volby máme opravdu za rohem. Jak vnímáte atmosféru v naší zemi krátce před nimi?
Je nervózní a agresivní. A jsem přesvědčen, že ten, kdo společnost nejvíc rozeštvává, jsou politici vládních stran, někteří státní zaměstnanci (Foltýn, Řehka), neziskovkáři a jim věrní novináři včetně těch veřejnoprávních. Tato nálada tady přetrvává od prezidentských voleb. Tehdy každý, kdo nefandil a nevolil Petra Pavla, byl automaticky zesměšňován a urážen. Přestali spolu mluvit lidi v práci, v hospodě, sousedi. Toto tady nikdy nebylo a od té doby se to jen zhoršuje. Atmosféra ve společnosti se hrozně moc vyhrotila, nejsme vůbec tolerantní k jinému názoru. Ale není se čemu divit, když urážení a zesměšňování oponentů je vlastně jediným vládním programem. Opět bych připomněl zahájení kampaně Spolu, kde nám snad věnovali víc času než vlastnímu plánu pro zvelebení naší země. Pravda je, že ten by jim už stejně nikdo nevěřil.
A co, podle vás, bude to téma, které rozhodne o výsledku voleb? Budou to drahé potraviny, energie – s tím související Green Deal, bytová krize, válka na Ukrajině…. Nebo co vlastně?
Podle mě jsou už voliči – tedy ti, co jsou připraveni k volbám vůbec jít – rozhodnutí. Jsou asi tři věci, podle kterých se volič rozhoduje. Buď volí ideologicky podle svého světonázoru, nebo veden touhou patřit k „lepším lidem“ tak, jak to známe už od devadesátek: „Přece nejsem nějaká socka, abych volil levici. Hodím to ODS, i když tu jenom škodí.“ Poslední možnost je, že budou volit peněženkou. A to rozhodně pro Fialovu vládu nebude dobré vysvědčení.
Co je smutné a co mě zaráží, je pořád ještě příliš velká podpora stran současné vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a samozřejmě Pirátů, kteří mají na hlavě úplně stejné máslo. Copak jejich voličům nevadí, že jim už před volbami v roce 2021 jednou lhali? Nebo je to ta touha být „lepší“ než „dezoláti“? Otázka je, jestli průzkumy nelžou. Dovedu si docela dobře představit, že opozice bude mít v nové sněmovně ústavní většinu. Jen škoda, že obměnit Senát trvá tak dlouho.
Grýndýl je velký problém, ale dokud nezasáhne konkrétně peněženku každého z nás, tak to nikdo zřejmě řešit nebude. Jinak se ale peněženkami bude volit docela určitě. Drahé bydlení, drahé energie, znehodnocené úspory, pokles reálných mezd, zvyšování daní, to se nás týká všech. Válka na Ukrajině a to, jak se k ní chce kdo postavit po volbách, určitě může mít na rozhodování velký vliv.
Mimochodem, prý hrozí další zdražování některých potravin. Co k tomu říci? Co vás tak napadne, když vyrazíte do některého ze supermarketů v ČR, při pohledu na ceny?
Člověk se nestačí divit, kam ty ceny letí. Manželka studovala vysokou školu ve Francii, takže tam pravidelně jezdíme. I tam ceny rostou, ale u nás rychleji. Naše ceny se cenám na západě Evropy už velmi přibližují. Samozřejmě mzdy mají na západě diametrálně rozdílné. Do toho ještě zasáhnou emisní povolenky, kdy nám zdraží benzín o 10 korun za litr a topení o 500 korun za MWh, to teprve bude zásah do hospodaření domácností.
Podívejme se i na vývoj takzvané bitcoinové kauzy. Co říci k jejímu vývoji?
Toto téma je velmi složité a obyčejný člověk se v tom jen velmi těžko orientuje. Přitom stačí říci, že tady nějaký podvodník potřeboval zlegalizovat mnoho miliard z trestné činnosti a oplátkou za to nechá část lupu státu. Jestli tím podvodníkem byl pan Jiřikovský, nebo se jen stal pěšákem ve hře mnohem prohnanějších šíbrů, to se, doufám, někdy dozvíme. Doufám také, že policie dokáže rozklíčovat, kde ty peníze skončily. Už to bude skoro dvacet let, ale pamatujete si ještě Lájose Bácse a Radjiva Sinhu? Abychom se i tentokrát nedivili.
Na facebooku jste sdílel vystoupení Kateřiny Konečné, ve kterém mimo jiné řekla – vystupme z EU a obnovme V4. Domníváte se, že je to reálné řešení?
Dobré sousedské vztahy jsou přece základ. Možná nejhorší, co tato vláda udělala, je, že přímo aktivně rozbila V4, a hlavně vztahy se Slovenskem. To musíme hned po volbách napravit. Vždyť V4 nebo rozšířená V4+ jsou asi poslední místa zdravého rozumu v dnešní progresivismem ochromené Evropě. Společně jsme silnější a společně můžeme být silnější i v EU, pokud v ní zůstaneme.
Když uděláme řádnou revizi toho, co nám EU dala a vzala, tak jednoznačně převládají nařízení, příkazy a nesmyslné předpisy, které nám, obyčejným lidem, život jen komplikují a zdražují. Schválně, zkuste si sami říct, čím vám EU prospěla a čím vás nějak omezila. Nebude to veselé.
A co říci k referendu o vystoupení z NATO, které má Stačilo! také v programu? Nebylo by případné vystoupení v tuto chvíli bezpečnostním rizikem?
V první řadě je potřeba připravit a schválit zákon o referendu. Myslím si, že lidé mají mít možnost se svobodně rozhodnout, co se s jejich daněmi a státem, kde žijí, bude dít. Nevěřte vládním politikům, kteří tvrdí, že jen oni jsou ti, kdo má dost rozumu na rozhodování o vaší budoucnosti. A konkrétně k NATO: Myslím, že jsme měli vystoupit hned, když se vojska NATO přímo zapojila do konfliktu v bývalé Jugoslávii.
autor: David Hora