Finanční správa: Studentské brigády a daně

reklama

V souvislosti s letními brigádami se opakují dotazy, jak správně zdanit příjem studentů z výdělků, jaké slevy na dani a za jakých podmínek si je mohou zaměstnaní studenti uplatnit. Finanční správa proto přináší nejenom studentům souhrn praktických informací.

Slevy na dani

Každý poplatník (zaměstnanec) tedy i zaměstnaný student si může uplatnit u zaměstnavatele základní slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč) a zároveň i slevu na studenta ve výši 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč). Slevu na studenta lze uplatnit až do dovršení 26 let věku v případě, že se student soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. V případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu lze slevu uplatnit až do 28 let věku. Podmínkou je učiněné prohlášení a předložené potvrzení o studiu.

„Růžové“ Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále prohlášení)

Jeho prostřednictvím si může student u svého zaměstnavatele uplatnit měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění. Při nástupu do zaměstnání se prohlášení činí do 30 dnů a každoročně nejpozději do 15. února na kalendářní rok. Prohlášení nelze učinit současně (na stejné období) u více zaměstnavatelů, s výjimkou změny zaměstnání v průběhu jednoho kalendářního měsíce (slevu na poplatníka nebo na studenta v tomto případě může poskytnout pouze jeden zaměstnavatel).

Podávání daňového přiznání

Pro povinnost podání daňového přiznání neexistují pro studenty žádná speciální pravidla a vždy záleží na konkrétních situacích:

§ Pokud bude student pracovat jako zaměstnanec pouze pro jednoho zaměstnavatele nebo pro více zaměstnavatelů postupně a u všech bude mít na příslušné zdaňovací období (kalendářní rok) učiněné prohlášení a nebude mít jiné příjmy zakládající povinnost podat daňové přiznání, povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob mít nebude.

§ Povinnost podat daňové přiznání nebude mít student ani v případě, že bude mít zdanitelné příjmy pouze na základě dohody o provedení práce, a to do 10 000 Kč měsíčně nebo na základě dohody o pracovní činnosti do 3 500 Kč měsíčně od jednoho plátce a nebude mít u plátce daně učiněné prohlášení. Příjmy plynoucí z těchto dohod jsou zdaněny daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně a tímto jsou daně vyrovnány. Nevýhodou tohoto zdanění je, že nelze uplatnit slevy na dani.

§ I v případě těchto příjmů však může poplatník dodatečně učinit u zaměstnavatele prohlášení, popř. zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní do celoročního základu daně v rámci daňového přiznání a zde uplatnit nezdanitelné části základu daně a slevy na dani, na které má nárok.

Formuláře a daňová přiznání

Formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob je dostupný na internetových stránkách Finanční správy a na modernizovaném Daňovém portále MOJE daně, prostřednictvím kterého můžete s využitím např. přístupů do elektronického bankovnictví daňové přiznání podat. Na začátku každého roku jsou pak tiskopisy daňových přiznání za uplynulé zdaňovací období k dispozici na jednotlivých územních pracovištích finančních úřadů.

Více k tématu

Další praktické informace, postupy a odkazy, které by se studentům ohledně daní mohly hodit, jsou k dispozici na našem webu Finfo ve škole/Placení daní u studentů ZDE.

Psali jsme: Finanční správa: Kompenzační bonus končí, bilance - 2,4 milionu žádostí za téměř 44 miliard Finanční správa: Informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě Finanční správa: DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021 Finanční správa: Informace k účtům vedeným u Waldviertler Sparkasse Bank AG

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.