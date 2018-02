Finanční správa: Zajišťovací příkazy zachránily státu desítky milionů

Rafinovaný daňový podvod, jehož nebezpečnost zvyšovalo zapojení firem s dlouholetou historií, zastavila spolupráce Finanční správy a Finančního analytického úřadu s Policií ČR. Vyšetřování podvodů za 172 milionů korun vyústilo v obžalobu sedmi lidí, kterým hrozí odnětí svobody od pěti do deseti let. Díky včasnému aplikování zajišťovacích příkazů již finanční úřady zabavily podvodných firmám na účtech 37 milionů korun a zajistily další aktiva.

„Velmi si cením spolupráce s ostatními institucemi. Bez vzájemné koordinace by rozkrývání takto rozsáhlého podvodu bylo problematické. Tento případ je důkazem, že aktivní spolupráce je správnou cestou k odhalování složitých daňových úniků,“ komentuje Martin Janeček, generální ředitel Finanční správy. Upozornil také na roli zajišťovacích příkazů, které dávají finanční správě účinnou zbraň v boji s podvodníky.

Podvody, které jsou vyšetřovány v případu s krycím názvem Balkán, byly o to nebezpečnější, že se do nich zapojily zavedené firmy, jejichž roční tržby se počítaly ve stamilionech. Organizátor karuselového podvodu spoléhal to na, že v tomto objemu se fiktivní vývozy a následný neoprávněný odpočet DPH „ztratí“. Daňoví experti však narazili na skutečnost, že údajně vyvážené zboží se vymyká dosavadní činnosti firem a tuto stopu už nepustili. Odhalili propletený řetězec obchodních korporací, v němž byl i tzv. bílý kůň. Tento karusel zajišťoval fiktivní vývoz vysokozdvižných vozíků a následně i stejně virtuální dovoz zpět k hlavnímu dodavateli. Na základě vzájemných obchodů byla poté neoprávněně uplatňována DPH na vstupu či byl nárokován nadměrný odpočet DPH. Tímto způsobem měli podvodníci vylákat nejméně 172 milionů korun.

Všechny články řetězce, kromě renomovaných tuzemských prostředníků dodávajícím obchodům navenek důvěryhodnost, byly podle výsledků vyšetřování propojeny s hlavním organizátorem. Ten tyto firmy ovládal finančně nebo se v nich přímo angažoval.

Finanční správa vydala v souvislosti s kauzou Balkán zajišťovací příkazy v hodnotě téměř 99 mil. Kč, přičemž přibližně 37 mil. Kč bylo zajištěno na bankovních účtech. Dále byla zabavena motorová vozidla a byla zřízena zástavní práva na nemovitosti v majetku právnických osob.

autor: Tisková zpráva