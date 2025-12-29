Poslankyně STAN „vycestovala“. A Nerudová se smála, jak doběhla Okamuru

29.12.2025 13:05 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Tomio Okamura zrušil parlamentní cestu do Bruselu, kde chtěly poslankyně STAN a Pirátů konferovat o lidských právech. Adriana Chochelová se ale do Bruselu přece jen podívala. Pozvala ji tam stranická kolegyně Danuše Nerudová, která se pak smála, že Okamura zakazuje vycestování jako komunisté.

Foto: Screen FB DanušeNerudové
Popisek: České političky Danuše Nerudová a Adriana Chochelová

„Vycestovávat do zahraničí naposledy zakazovali komunisti. Ale Tomio Okamura nás nezastaví,“ smála se Danuše Nerudová. Vedle ní stála nová poslankyně STAN Adriana Chochelová, kterou Nerudová pozvala do Bruselu, aby se mohla zúčastit konference o právním státě. 

Na ní Chochelová společně s kolegyní Irenou Ferčíkovou-Konečnou z klubu Pirátů původně chtěly reprezentovat Poslaneckou sněmovnu. 

Předseda sněmovny Tomio Okamura se však začal zajímat, proč mají české voliče reprezentovat dvě opoziční poslankyně. „Dozvěděl jsem se, že je to proto, že se tam nikdo jiný nepřihlásil,“ vysvětlil pak Okamura pro ParlamentníListy.cz. To prý celkem, chápe, on by na takovou akci taky nejel, ale není mu jasné, proč by se takové akce Poslanecká sněmovna vůbec měla účastnit. Téma akce, situace právního státu v EU, podle něj celkem jasně naznačuje, že zde půjde o další špinění středoevropských zemí, zejména Slovenska a Maďarska. 

„My chceme vztahy se středoevropskými zeměmi rozvíjet, ne je neustále šikanovat a popotahovat. Takže tuto cestu jsem škrtl a vracet ji nebudu,“ sdělil Tomio Okamura. 

Poslankyně hnutí STAN Adriana Chochelová jej prý zaujala i tím, že se rovnou napsala na další cestu, na konferenci EU do Kodaně. Tam měli letět celkem čtyři poslanci, přičemž právo hlasovat má pouze jeden. Okamura tedy rozhodl, že na tuto akci pojedou poslanci pouze dva, jeden za koalici a jeden za opozici. Helena Langšádlová a Adriana Chochelová by podle něj jely spíše na výlet, což se stalo neblahým zvykem za minulé předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. 

Celkem poslanci absolvovali 430 zahraničních cest za více než 50 milionů. „Oni si zvykli, za paní Pekarové, že tu mají luxusní cestovku. Asi si mysleli, že jim to budu automaticky schvalovat, bez jediného slova zdůvodnění,“ vysvětloval v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Adriana Chochelová, která je poslaneckým nováčkem, ale prostředí poznala už v minulém volebním období jako asistentka Barbory Urbanové, se ale nakonec akce europarlamentního výboru LIBE účastnila. Pozvala ji tam Danuše Neudová, která je za hnutí STAN europoslankyní.

„Danuše mě pozvala do Evropského parlamentu na výbor LIBE, kde se jedná o lidských právech a svobodách, který mi právě Tomio Okamura zakázal,“ usmála se do kamery poslankyně Chochelová.

A Nerudová pokračovala. „Zahraniční mise není žádná dovolená. Jsou to kontakty a spojenectví pro prosazování zájmů České republiky. A Tomio jejich zakazováním vlastně izoluje Českou republiku,“ konstatovala Nerudová.

„Já se vsadím, že do Maďarska nebo do Číny by určitě rád jel,“ smála se poslankyně Chochelová.

„Sem se mu ale nechce, protože tady by se dozvěděl, že zákony se musejí dodržovat,“ replikovala Danuše Nerudová.

Chochelová poděkovala za pozvání na půdu Evropského parlamentu a Nerudová ji ujistila, že bude v Evropském parlamentu kdykoli vítána. „A nejen ty,“ zdůraznila Nerudová.

Danuše Nerudová promlouvá

Danuše Nerudová promlouvá

