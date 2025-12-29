Ministr Havlíček: Podpořit můžeme přibližně pětinu předložených projektů

Do soutěže bylo podáno celkem 317 návrhů projektů s požadovanou dotací ve výši 4,3 miliardy korun. Předpokládaná alokace výzvy činí 800 milionů korun. „AI je technologií, která zásadně proměňuje ekonomiku i celou společnost. Podpořit sice můžeme přibližně pětinu předložených projektů, ale zaměříme se na ty nejkvalitnější, které firmám přinesou skutečný ekonomický přínos, inovativní produkty, rozvoj technologických startupů i novou výzkumnou spolupráci,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Druhou veřejnou soutěž programu TWIST vyhlásilo MPO jako poskytovatel podpory letos na konci října. Výzva je zaměřena na podporu vývoje a praktického využití umělé inteligence v podnicích, zejména na uvádění nových výrobků a služeb na trh a na inovace podnikových procesů využívajících AI. Zájem uchazečů výrazně překonal očekávání a byl více než dvojnásobný oproti první soutěži, do níž bylo podáno 146 projektů.
O podporu žádají podniky ze všech krajů České republiky, především malé a střední podniky. Projekty jsou předkládány jak samostatně, tak ve spolupráci s dalšími firmami, vysokými školami a výzkumnými organizacemi. Program je zaměřen na průmyslový výzkum a experimentální vývoj využívající a dále rozvíjející umělou inteligenci. Na jeden projekt lze získat až 30 milionů korun, přičemž dotace může pokrýt až 70 % způsobilých nákladů, včetně osobních nákladů, materiálu, provozních výdajů či nezbytných služeb.
V následujících týdnech proběhne formální kontrola splnění náležitostí veřejné soutěže a způsobilosti uchazečů i dalších účastníků projektů. V této fázi bude MPO vyzývat žadatele k doplnění případných chybějících nebo neúplných dokladů. Projekty přijaté do soutěže následně projdou věcným hodnocením podle vyhlášených kritérií, které zajistí odborní oponenti a Rada programu TWIST. Ta navrhne pořadí projektů doporučených k podpoře. Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 15. července 2026.
„U podpořených projektů očekáváme zejména výsledky v podobě softwaru a dalších digitálních řešení, jejichž nedílnou součástí bude umělá inteligence. Tyto projekty by měly přinášet nové užitné vlastnosti, vyšší přidanou hodnotu a přímé ekonomické přínosy pro podniky,“ doplnil zastupující vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO Daniel Všetečka.
Program TWIST (Transfer, Výzkum, Vývoj a Inovace pro Strategické Technologie) je zaměřen na podporu rozvoje strategických technologií, zejména umělé inteligence, kvantových technologií a polovodičů a mikroelektroniky, a na posílení přenosu výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Program je realizován v období let 2025–2031 a počítá s celkovou podporou ve výši 5 miliard korun.
Další informace o programu a veřejných soutěžích jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v sekci Podpora výzkumu, vývoje a inovací.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
