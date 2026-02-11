Politici jsou odpovědní lidem, ne zaměstnanci ČT. Holec natřel Stacha

11.02.2026 20:30 | Komentář
autor: Natálie Brožovská

Komentátor Petr Holec kritizuje moderátora ČT Daniela Stacha za podporu výzvy proti zrušení poplatků a označuje jej za „užitečného idiota“. Celou iniciativu zaměstnanců veřejnoprávních médií zároveň přirovnává k „úderce raných bolševiků“.

Foto: Repro XTV
Popisek: Petr Holec

Komentátor Petr Holec se ostře pustil do moderátora České televize Daniela Stacha z vědecké redakce, který se přidal k výzvě zaměstnanců ČT a Českého rozhlasu proti zrušení poplatků za obě veřejnoprávní média. Označil ho za „užitečného idiota“ a dodává, že celá tato inciativa „připomíná úderku raných bolševiků“.

Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu podle něj vytvářejí falešný dojem, že bez poplatků za ČT i ČRo – které označuje za stále větší daňovou loupež na stále větším počtu lidí – končí demokracie. Přitom je zřejmé, že tato média veřejné služby, pracující ve prospěch prezidenta a opozice, jsou „antislužbou demokracii“.

V komentáři na svém webu Petr Holec připomíná, že jsou to právě politici, kdo rozhodují o financování obou médií, ale i o jejich existenci. A je proto na Poslanecké sněmovně – tedy aktuální politické „vůli lidu“ – jak v této věci nakonec zvolí.

Podle Petra Holce zaměstnanci ČT ani ČRo nemají v otázce jejich financování žádnou moc, a tedy ani odpovědnost. „A stejně tak spřízněná národní kulturní fronta, která je stále divočejší,“ dodává s tím, že obě média si „dávno společně svévolně zprivatizovali, vzájemně se v nich živí, proto se nyní dožadují výkonu moci spolumajitelů“.

Holec uzavírá, že je nejvyšší čas Českou televizi a Český rozhlas buď skutečně zprivatizovat, nebo vypnout. Budovy obou institucí pak ironicky navrhuje proměnit v muzeum propagandy Václava Moravce a památník dezinformací, ovšem bez Foltýna a „stáda jeho sviní“.

Zdroje:

https://pholec.opinio.cz/uderka-z-ct-pripomina-bolseviky

