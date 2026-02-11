ČEZ: Energetici ověřili těsnost hermetické obálky prvního bloku Dukovan

11.02.2026 17:42 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Technici v Dukovanech potvrdili, že hermetická obálka prvního bloku je dokonale těsná, veškeré možné netěsnosti jsou menší než špendlíková hlavička.

ČEZ: Energetici ověřili těsnost hermetické obálky prvního bloku Dukovan
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Náročná tlaková zkouška, která je jedním z klíčových bezpečnostních testů před opětovným spuštěním bloku po odstávce, dopadla výborně a potvrdila špičkový technický stav zařízení. Podstatou testu je ověření, že prostory hermetického boxu reaktorového bloku, jejichž rozloha je v Dukovanech více než 5 tisíc metrů čtverečných, jsou těsné. To znamená, že souhrnná naměřená netěsnost všech vstupních a montážních otvorů, průchodek technologických a měřicích zařízení atd., nesmí být větší než velikost několika špendlíkových hlaviček.

Technici nejprve hermetické prostory hermeticky uzavřeli a pomocí kompresorů je natlakovali na hodnotu přibližně 50 kPa. Následně sledovali vývoj tlaku, teploty a vlhkosti, aby mohli s vysokou přesností vyhodnotit případné změny.

„Před každým spuštěním jaderného bloku probíhá řada náročných kontrol a testů. Zkouška těsnosti hermetických prostor je jednou z klíčových pro další provoz. Znalost stavu zařízení a bezpečnost provozu je pro nás absolutní prioritou,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Samotné natlakování hermetických prostor zabralo specialistům přibližně čtyři hodiny. Dalších osm hodin museli pro zajištění podmínek přesnosti měření stabilizovat teplotu a vlhkost vnitřních prostor, a až poté po dobu dalších osmi hodin probíhá zaznamenávání hodnot tlaku a monitorování stavebních konstrukcí hermetických prostor.

„Naměřené hodnoty potvrdily pokles tlaku hluboko pod stanovenými limity. Výsledek odpovídá našim očekáváním a potvrzuje dobrý technický stav bloku i vysokou kvalitu provedených prací během odstávky. Další rozsáhlé testy zařízení nás ale ještě čekají před koncem odstávky,“ doplnil ředitel Jaderné elektrárny Dukovany Roman Havlín.

Hermetické prostory představují jednu z hlavních ochranných bariér jaderné elektrárny. V případě mimořádné události zabraňují úniku radioaktivních látek do okolí a zároveň chrání technologická zařízení před vnějšími vlivy. Při zkouškách jsou prostory vystaveny přetlaku, během běžného provozu je v nich naopak udržován mírný podtlak.

V roce 2026 elektrárna Dukovany vyrobila 1 437 061 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

