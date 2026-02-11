Další europarlament bude již bez Zdechovského

11.02.2026 21:50 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) oznámil, že po skončení mandátu v roce 2029 už nebude obhajovat křeslo v Evropském parlamentu ani kandidovat na jinou funkci. Současně podpořil Jana Grolicha jako kandidáta na předsedu strany. A varoval, aby ve vedení nestáli lidé, kteří „nikdy nic nedokázali a jen umějí hezky mluvit“.

Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský oznámil na sociálních sítích, že po skončení mandátu v roce 2029 už nebude znovu kandidovat a z politiky se stáhne.

Vysvětlil přitom, jak náročné tempo v politice dlouhodobě zvládal. „Kdo mě zná, ví, že od svého vstupu do politiky makám na 100 %. Tímto tempem se nedá pokračovat donekonečna,“ napsal. „Proto nebudu znovu kandidovat ani na europoslance, ani na žádnou jinou funkci,“ konkretizoval své rozhodnutí.

Podle svých slov chce dát prostor mladým a od politiky si odpočinout: „Až skončí můj mandát, chci si odpočinout a zkusit něco nového. Je čas dát prostor mladým,“ uzavřel Zdechovský, který je europoslancem od roku 2014.

 

Na sociálních sítích zároveň zveřejnil i rozhovor, který k situaci poskytl deníku Forum 24. Reagoval v něm na to, že jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil očekávanou kandidaturu do čela KDU-ČSL, a vyjádřil se k budoucnosti strany i k podobě jejího vedení.

Varoval přitom před tím, jak by mělo nové vedení vypadat. „Vedení musí být také o pracovitosti, musejí v něm být lidé, kteří jsou ochotni Honzovi Grolichovi nejen pomáhat, ale občas i nastavovat zrcadlo,“ prohlásil europoslanec. Současně dodal: „Pokud se toto na sjezdu podaří, v tu chvíli se KDU-ČSL může odpíchnout ode dna.“

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  KDU-ČSL
  Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  europoslanec
Vyjádřil přitom přesvědčení, že Grolich měl podle něj vést stranu už dříve. „Grolich měl být předsedou KDU-ČSL už před dvěma lety. Myslím si, že by lidovci už byli daleko jinde, než dnes jsou,“ myslí si Zdechovský.

O své vlastní budoucnosti pak mluvil naprosto jednoznačně: „Dal jsem politice nejlepší část svého života. Teď je mi šestačtyřicet a chci taky občas vidět své děti a mít možnost v sobotu ráno vstát, dát si kávu a nejezdit po zahraničí,“ vysvětlil i osobní důvody.

Jako europoslanec byl Tomáš Zdechovský nejvíc vidět u témat spojených s kontrolou evropských peněz. Dlouhodobě se věnoval tomu, jak se nakládá s dotacemi z EU, a upozorňoval na možné zneužívání fondů.

Výraznou pozornost vzbudila i jeho mise na Slovensku, kde se zabýval podezřeními kolem čerpání eurofondů a dostal se kvůli tomu do ostrých sporů s tamními politiky. V Bruselu pak působil hlavně ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a často mluvil o boji proti korupci a větší transparentnosti veřejných financí.

