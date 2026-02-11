Další europarlament bude již bez Zdechovského

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský oznámil na sociálních sítích, že po skončení mandátu v roce 2029 už nebude znovu kandidovat a z politiky se stáhne.
Vysvětlil přitom, jak náročné tempo v politice dlouhodobě zvládal. „Kdo mě zná, ví, že od svého vstupu do politiky makám na 100 %. Tímto tempem se nedá pokračovat donekonečna,“ napsal. „Proto nebudu znovu kandidovat ani na europoslance, ani na žádnou jinou funkci,“ konkretizoval své rozhodnutí.
Podle svých slov chce dát prostor mladým a od politiky si odpočinout: „Až skončí můj mandát, chci si odpočinout a zkusit něco nového. Je čas dát prostor mladým,“ uzavřel Zdechovský, který je europoslancem od roku 2014.
Kdo mě zná, ví, že od svého vstupu do politiky makám na 100 %. Tímto tempem se nedá pokračovat donekonečna. Proto nebudu znovu kandidovat ani na europoslance ani na žádnou jinou funkci. Až skončí můj mandát, chci si odpočinout a zkusit něco nového. Je čas dát prostor mladým. pic.twitter.com/SxUWLYWmO7— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) February 11, 2026
Na sociálních sítích zároveň zveřejnil i rozhovor, který k situaci poskytl deníku Forum 24. Reagoval v něm na to, že jihomoravský hejtman Jan Grolich oznámil očekávanou kandidaturu do čela KDU-ČSL, a vyjádřil se k budoucnosti strany i k podobě jejího vedení.
Varoval přitom před tím, jak by mělo nové vedení vypadat. „Vedení musí být také o pracovitosti, musejí v něm být lidé, kteří jsou ochotni Honzovi Grolichovi nejen pomáhat, ale občas i nastavovat zrcadlo,“ prohlásil europoslanec. Současně dodal: „Pokud se toto na sjezdu podaří, v tu chvíli se KDU-ČSL může odpíchnout ode dna.“
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
Vyjádřil přitom přesvědčení, že Grolich měl podle něj vést stranu už dříve. „Grolich měl být předsedou KDU-ČSL už před dvěma lety. Myslím si, že by lidovci už byli daleko jinde, než dnes jsou,“ myslí si Zdechovský.
O své vlastní budoucnosti pak mluvil naprosto jednoznačně: „Dal jsem politice nejlepší část svého života. Teď je mi šestačtyřicet a chci taky občas vidět své děti a mít možnost v sobotu ráno vstát, dát si kávu a nejezdit po zahraničí,“ vysvětlil i osobní důvody.
Jako europoslanec byl Tomáš Zdechovský nejvíc vidět u témat spojených s kontrolou evropských peněz. Dlouhodobě se věnoval tomu, jak se nakládá s dotacemi z EU, a upozorňoval na možné zneužívání fondů.
Výraznou pozornost vzbudila i jeho mise na Slovensku, kde se zabýval podezřeními kolem čerpání eurofondů a dostal se kvůli tomu do ostrých sporů s tamními politiky. V Bruselu pak působil hlavně ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a často mluvil o boji proti korupci a větší transparentnosti veřejných financí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.