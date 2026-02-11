Nedvěd (SOCDEM): Konce NERV není třeba litovat

12.02.2026 8:19
autor: PV

Když slyším pokřik stran bývalé pětikoalice kolem zrušení NERV, musím se pousmát.

Nedvěd (SOCDEM): Konce NERV není třeba litovat
Foto: SOCDEM
Popisek: Jiří Nedvěd

Tento provařený politický nástroj ODS (NERV původně vznikla za Topolánkovy vlády neblahé paměti a její činnost byla poprvé zastavena úřednickým kabinetem Jiřího Rusnoka po pádu Petra Nečase) vždy sloužil především jako fíkový list nepopulárních kroků a záštita při zdůvodňování asociální politiky. Nemluvě o tom, že poslední NERV radila Fialovu kabinetu tak úspěšně, že dokázal za 4 roky prohloubit zadlužení státu o 1,2 bilionu…

Zrušení NERV proto vidím jako správný krok. Za ekonomická rozhodnutí má nést odpovědnost vláda – a má si najmout odborné poradce, kteří jí s jejich přípravou budou pomáhat, ne se schovávat za skupinu takzvaně nezávislých expertů a dobrovolníků, z nichž podstatná část je navíc na výplatní pásce velkého byznysu, zejména nadnárodních bank.

Zcela v ní naopak chyběli zástupci odborů či obecně pracujících lidí, seniorů, studentů a dalších, kteří kroky minulé vlády ekonomicky odnášeli nejvíc. Stačí si vzpomenout třeba na některá doporučení NERV z poslední doby jako propouštění bez udání důvodu nebo zavedení školného na vysokých školách apod. Nebo na to, jak přes NERV v tichosti prošla Stanjurova windfall tax, která byla tak špatně navržená, že banky místo očekávaných desítek miliard nezaplatily na mimořádné dani skoro nic…

Babišova vláda by si měla při svém rozhodování nechat radit hlavně od těch, kteří nebudou jen prodlouženou rukou velkého byznysu a při nezbytných konsolidačních opatřeních nebudou zapomínat na jejich dopady na životy dolních 10 milionů. Je proto dvakrát škoda, že se premiér nechal minulý týden zastrašit kampaní korporátních médií a nevyužil příležitosti jmenovat svou poradkyní doc. Ilonu Švihlíkovou, která mimo jiné velmi dobře zná jeden z velkých problémů Česka – obrovské vyvádění zisků z republiky, ať už legálními, nebo jinými způsoby.

Mgr. Jiří Nedvěd

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
