Policie ČR: Zadržení registračních značek za nedoplatky

Dlužníci totiž nezaplatili na místě nedoplatky, které jim vznikly na pokutách za dopravní přestupky. Naprostá většina však své nedoplatky na místě uhradila, a tak za minulý rok vybrali dopravní policisté částku ve výši přes 2 mil. korun a za první měsíc letošního roku již přes půl milionu korun.
Přibližně dva a půl roku mohou policisté disponující platebními terminály zadržet u vozidel registrační značky, pokud v rámci silniční kontroly a následné lustrace zjistí, že řidič či provozovatel vozidla má nezaplacené pokuty za dopravní přestupky. Takovými informacemi policisté disponují z tzv. Centrální evidence přeplatků a nedoplatků, ve které jsou tito dlužníci uvedeni. Na rozdíl od celní správy, která má přehled o všech neuhrazených částkách, které může po dlužníkovi vymáhat, disponují z této evidence policisté pouze informacemi o nedoplatcích, jak již bylo výše uvedeno, za přestupky na úseku dopravy.
I tak se jen za leden letošního roku podařili dopravním policistům v Plzeňském kraji vybrat od těchto řidičů či provozovatelů za neuhrazené pokuty za dopravní přestupky částku ve výši 528 682 korun. Za první měsíc tohoto roku se jednalo celkem o 171 řidičů či provozovatelů, kteří zaplatili své nedoplatky policistům přímo na místě, v jednom případě pak byl dodatečně zaplacen nedoplatek ve výši 5 900 korun na policejní služebně. Zadrženo bylo v průběhu ledna celkem 10 sad registračních značek.
Za celý rok 2025 šlo o 785 případů řidičů či provozovatelů, od kterých policisté ze služby dopravní policie na místě vybrali částku ve výši 2 208 226 korun. Dalších 13 případů nedoplatků v celkové výši 117 050 korun pak bylo uhrazeno dodatečně na policejní služebně. V průběhu minulého roku bylo zadrženo celkem 46 sad registračních značek.
Pokud policisté z Centrální evidence přeplatků a nedoplatků zjistí skutečnost, že řidič či provozovatel má neuhrazené pokuty za dopravní přestupky, vyzvou řidiče (bez ohledu na to, zda je i současně provozovatelem vozidla či nikoliv) k jejich zaplacení s tím, že pokud tak neučiní, budou u vozidla zadrženy registrační značky. V naprosté většině případů jsou tyto nedoplatky policistům na místě uhrazeny, ať již přes platební terminál, resp. platební kartou či v hotovosti. Řidiči je vystaveno potvrzení o uhrazení tohoto nedoplatku a poté může pokračovat v jízdě dál. Policisté do evidence hned zadají informaci, že je již dlužná částka uhrazena.
Pokud ale řidič na místě dlužnou částku za dopravní přestupky neuhradí, pak je vyzván k tomu, aby sejmul z vozidla registrační značky, které si od něj následně převezmou policisté. Pokud tak sám neučiní, sejmou z vozidla značky přímo policisté, přičemž případná škoda, která tím může být na vozidle způsobena, jde za provozovatelem vozidla, a značky následně policisté zadrží. Dlužník se pak může po dobu jednoho roku dostavit na příslušnou policejní služebnu, dlužnou částku uhradit a registrační značky mu budou vráceny. I v tomto případě je mu samozřejmě vystaveno potvrzení o úhradě.
Pokud se tak ale nestane, odesílají policisté zadržené tuzemské registrační značky na obec s rozšířenou působností, a to dle trvalého bydliště provozovatele vozidla. Pokud se jedná o cizí registrační značky, tak na příslušný zastupitelský úřad dané země.
V případě, že jsou značky z vozidla zadrženy, nesmí podle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič pokračovat v další jízdě, neboť by se tak dopouštěl dalšího přestupku v dopravě. Takové protiprávní jednání kolegové následně oznamují na příslušný správní orgán, a ve správním řízení za něj může být uložena pokuta ve výši od 4 tis. do 10 tis. korun a zákaz činnosti v intervalu od šesti do osmnácti měsíců. Policisté zároveň mohou využít i svého dalšího oprávnění a na vozidlo, u kterého byly značky zadrženy, umístit také technický prostředek k zabránění v jízdě (tzv. botičku a u nákladních vozidel i řetěz). O každém zadržení registračních značek i jejich následném vydání jsou vedeny záznamy v registru vozidel.
Samozřejmě i v těchto případech najdeme určité výjimky, tzv. okolnosti zvláštního zřetele, kdy je řidiči umožněna i přes nedoplatek další jízda. Jedná se zejména o neuhrazení velmi malých částek za pokuty, které by řidič nemohl uhradit pomocí platební karty (pak tuto částku musí uhradit na celní správě) nebo pokud jede např. s velmi malými či naopak staršími či handicapovanými lidmi např. do zdravotnického zařízení. I s takovými případy se policisté setkali. Dotyčným je pak doporučeno, aby v co nejkratší době uhradili dlužnou částku na celním úřadu.
A jaká byla výše nedoplatků za dopravní přestupky? Jejich průměrná hodnota se pohybovala v rozpětí průměrné pouty, tedy v intervalu od dvou do čtyř tisíc korun. Nejnižší nedoplatek, se kterým se policisté v Plzeňském kraji zatím setkali, byl pouhé tři koruny a naopak nejvyšší činil 245 750 korun, i ten byl uhrazen, a to v hotovosti přímo na místě. Čeští řidiči či provozovatelé vozidel dluží v průměru na nedoplatcích spíše menší částky, u zahraničních jsou pak částky naopak vyšší.
Z pohledu dopravních policistů se tento institut zadržení registračních značek jeví jako velmi efektivní nástroj. A každému řidiči či provozovateli se tak skutečně vyplatí, aby měl své pokuty uhrazeny a nemusel tak na svých cestách řešit starosti s odstavením a případným odtahem vozidla nebo svou vlastní náhradní přepravou.
