EU zvažuje vyslání vojáků na Ukrajinu. Bez ohledu na Rusko

12.02.2026 8:00 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Rusové dál roztáčejí kola války na Ukrajině na plné obrátky. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že hlavní město Ukrajiny v posledních pár hodinách čelí masivnímu útoku. Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová oznámila, že zvažuje možnost vyslat vojáky členských států EU na Ukrajinu. Navzdory ruským požadavkům. Kallasová se chce také od Ukrajinců učit, jak rychle navyšovat výdaje na obranu.

EU zvažuje vyslání vojáků na Ukrajinu. Bez ohledu na Rusko
Foto: Repro Twitter
Popisek: Kaja Kallasová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Rusové nadále ničí Kyjev. 

„Masivní útok na hlavní město stále probíhá,“ oznámil starosta města Vitalij Kličko, jehož slova ze sociální sítě Telegram převzala agentura Reuters. Uvedl také, že byly zasaženy obytné i nebytové budovy na obou stranách řeky Dněpr, která město rozděluje.

Velkému útoku čelilo také Dnipro.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj utnul dohady o tom, zda vyhlásí prezidentské volby a referendum o možné mírové dohodě s ruským agresorem na čtvrté výročí války.

„Nebylo to v plánu. Dokud Ukrajina nebude v bezpečí, nic z toho není v plánu,“ oznámil jeden ze zdrojů z okolí prezidenta serveru Kyiv Independent.

Vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová oznámila, že EU zvažuje vyslání vojáků členských států EU na Ukrajinu v případě uzavření příměří. Tito vojáci by měli cvičit ukrajinské síly.

„Na stole jsou návrhy na zřízení dvou výcvikových zařízení na Ukrajině a mobilizaci dalšího soukromého kapitálu prostřednictvím Evropské investiční banky,“ uvedla Kallasová na sociální síti X.

Nejmenovaný úředník EU údajně agentuře AFP sdělil, že práce na zařízeních by mohly začít ještě před ukončením bojů. Rusové si přitom stěžují, že Západ řeší bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, ale nikoho nezajímá, jaké bezpečnostní záruky chce Rusko. Jednou ze záruk má podle představ Kremlu být, že na Ukrajině by neměl působit ani jeden voják z členských zemí Aliance.

Rusko již dříve uvedlo, že s jakýmikoli evropskými jednotkami na Ukrajině bude zacházet jako s „legitimními cíli“. Server Kyiv Post připomněl, že EU vycvičila k lednu 2026 více než 86 000 ukrajinských vojáků. V lednu na to upozorňovala již minulý měsíc diplomatická služba EU – a toto úsilí popsala jako „důkaz trvalé evropské podpory a solidarity při pomoci Ukrajině bránit její suverenitu a územní celistvost“.

Kallasová zdůraznila, že i díky pomoci EU Rusové v napadené zemi nevyhrávají a za svou agresi platí nemalou cenu.

„Diskutujeme o tom, co dalšího můžeme udělat pro to, abychom pomohli Ukrajině, ale také se od nich musíme hodně naučit, pokud jde o inovace v oblasti obrany a o to, jak opravdu rychle zvýšit naše výdaje na obranu,“ řekla.

Evropský parlament přijal zprávu o strategických partnerstvích EU v oblasti obrany a bezpečnosti, kde se také hovoří o Ukrajině. Evropský parlament zde podpořil vznik „silnějšího obranného pilíře EU, který by EU v případě potřeby umožnil jednat autonomně“. V dokumentu se však také píše, že NATO je „základním kamenem kolektivní obrany“. „Je v zásadním zájmu EU prohloubit naše partnerství s Ukrajinou, a to i v oblasti obranného průmyslu a inovací,“ lze se dočíst ve zprávě.

Ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov poděkoval členům Evropské rady za schválení devadesátimiliardové půjčky EU pro Ukrajinu.

„Rychlost vyplácení a flexibilita při využívání těchto finančních prostředků jsou klíčové. Naší prioritou jsou drony a protivzdušná obrana. Ukrajina formuje nový obranný model – cenově dostupné technologie, rychlé inovační cykly a válčení založené na datech. Jsme připraveni sdílet analýzy bojiště a osvědčená řešení s partnery. Ukrajina bojuje za svou nezávislost – a za bezpečnost Evropy. Přinášíme řešení, zkušenosti, data a jasný plán. Jde o společné úsilí o vybudování nové obranné doktríny a vytvoření ozbrojených sil nové generace,“ napsal Fedorov na sociální síti X.

 

 

Psali jsme:

Naštvaný Zelenskyj: Přijdou změny. Lidé jsou problém
Zbavte se Maďarska a Ukrajina může do EU. Bruselský plán
Rusové na olympiádě? Němci možná otáčejí
Rusko: My také chceme bezpečnostní záruky. Nikdo o nich nemluví

Zdroje:

https://kyivindependent.com/zelensky-wont-announce-elections-on-invasion-anniversary/

https://t.co/7Y2SbEY9mw

https://twitter.com/EUCouncil?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/FedorovMykhailo/status/2021664158123524536?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.kyivpost.com/post/69878

https://www.reuters.com/world/europe/ukrainian-capital-kyiv-under-massive-attack-russian-missiles-officials-say-2026-02-12/

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

