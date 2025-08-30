HZS: Čeští hasiči se vrátili ze Španělska

30.08.2025 7:14 | Tisková zpráva

V pátek se do ČR vrátil odřad , který byl od poloviny srpna nasazen při hašení rozsáhlých lesních požárů ve Španělsku.

Foto: HZS ČR
Popisek: logo Hasičského záchranného sboru České republiky

Český modul leteckého hašení AFFF-H působil ve složení dvou pilotů, dvou techniků a tří příslušníků HZS ČR (HZS Moravskoslezského a HZS Jihomoravského kraje). Odřad působil ve Španělsku od 19. srpna do 28. srpna 2025, základnou se po přelétnutí z Francie stala letecká základna Matacán v Salamance, později se přemístil na základnu Virgen del Camino v Leónu, odkud operoval do těžce zasažené oblasti Fasgar v autonomní oblasti León.

Hasiči zasahovali ve velmi náročném, hornatém terénu s vrcholky nad 2000 m n. m., kde bylo hašení možné pouze leteckou cestou. Pozemní síly tvořily převážně pěší jednotky s ručními nástroji. Český vrtulník Black Hawk se opakovaně nasazoval v rámci formace společně s dalšími mezinárodními jednotkami, například slovenským vrtulníkem AFFF-H SK, španělskými stroji Chinook či letouny Canadair.

Celková bilance českého týmu:

  • sedm operačních dní nasazení
  • Celkem 198 shozů vody
  • Účast při hašení v oblastech Jarilla (Extremadura) a Fasgar (León)
  •  Desítky letových hodin v náročných povětrnostních podmínkách

Letečtí záchranáři HZS ČR se společně se slovenskými kolegy podíleli nejen na hašení, ale i na koordinaci vrtulníků přímo z terénu. Naváděli posádky na cílová místa shozů, monitorovali situaci v sektorech a komunikovali s místními veliteli. Díky jejich práci bylo možné přesně a efektivně zaměřovat zásahy i v těžko přístupném terénu bez pozemní techniky.

Zásahy často komplikovalo větrné počasí, zhoršená viditelnost a zakouřený prostor, přesto se podařilo nasazením leteckých sil zabránit dalšímu šíření požárů a stabilizovat situaci v několika sektorech. Modul AFFF-H CZ obdržel za své nasazení děkovnou plaketu jak od velitele základny Matacán v Salamance, tak od ředitelky španělské civilní ochrany Virginie Barcones, která tým osobně navštívila.

Vrtulník Black Hawk, provozovaný soukromým partnerem, zajišťuje v Česku letecké hašení během rizikové sezóny. Jeho nasazení je spolufinancováno z prostředků grantu rescEU-transition, Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva vnitra ČR. Část výdajů spojených s nasazením v zahraničí je hrazena i Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

