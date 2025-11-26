Hřib (Piráti): Ať Babiš vrátí 7,5 miliardy peněz z neoprávněných dotací

Děkuji, pane předsedající. Jak už zmínila moje předřečnice, tak to vypadá, že dneska to bude na delší dobu, ale já tady přesto mám pár návrhů, jakým způsobem bychom si to mohli dneska zjednodušit, a nebudu ani tak dlouhý, jako má předřečnice. Věc se má tedy tak, že dneska bychom se měli bavit primárně o rozpočtu, to je velice důležitá záležitost, možná nejdůležitější z celého roku, a potom přijde zítra na pořad ta mimořádná schůze ke střetu zájmů Andreje Babiše, což je jistě také důležitá věc. No a já mám návrh, jak bychom si to mohli celé výrazně zjednodušit.
U té debaty, co se týče příjmové stránky rozpočtu, tak tam je to velice jednoduché. Já tady mám jednoduchý návrh, který potom tedy předám panu poslanci Babišovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Je to o tom, že prostě Andrej Babiš vrátí těch 7,5 miliardy peněz z neoprávněných dotací a nezákonných zakázek. Tady pro něj máme QR kód (Ukazuje materiál.), který stačí, aby načetl v elektronickém bankovnictví a poslal těch 7,5 miliardy prostě finančáku ve Středočeském kraji a jako identifikátor ve variabilním symbolu je tam teďka použitý kód 25085, což je známá identifikace Andreje Babiše, pod kterým jej státní správa evidovala, tedy v dřívějším období před rokem 1989. Tak myslím, že podle toho to případně půjde i dohledat.
Co se týče výdajové stránky rozpočtu, tak tam si tu debatu můžeme také výrazně zjednodušit prostě tím, že hnutí ANO, případně pan poslanec Babiš, tady vytáhne ten návrh toho rozpočtu, který tedy říkali, že mají hotový, tak ať to prostě vytáhnou. Podíváme se na to formou pozměňovacích návrhů. To tam můžeme doplnit. Myslím, že to bude velice jednoduché, v druhém čtení to snadno vyřešíme.
No a poslední věc, jak bychom si mohli ušetřit vlastně ten zítřek s tou mimořádnou schůzí ke střetu zájmů Andreje Babiše, tam také mám návrh, jak by se to dalo zjednodušit. Prostě v tom, že pan poslanec Andrej Babiš vystoupí třeba na tiskové konferenci v průběhu oběda bude mít možnost, nebo k tomu může natočit nějaké hezké video a vysvětlí, jak tedy bude řešit ten svůj střet zájmů. A vůbec nemusíme se tady potom o tom bavit, ušetří tak čas nám všem a budeme moct se bavit o těch důležitých věcech, jako je třeba ten návrh rozpočtu. Tak to jsou mé tři návrhy, jak bychom to mohli udělat rychlejší, svižnější a efektivnější dneska i zítra. Díky.
autor: PV