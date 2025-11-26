Hřib (Piráti): Ať Babiš vrátí 7,5 miliardy peněz z neoprávněných dotací

26.11.2025 16:04 | Monitoring

Projev na 3. schůzi Poslanecké sněmovny ČR 26. 11. 2025 ke státnímu rozpočtu.

Hřib (Piráti): Ať Babiš vrátí 7,5 miliardy peněz z neoprávněných dotací
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Zdeněk Hřib

Děkuji, pane předsedající. Jak už zmínila moje předřečnice, tak to vypadá, že dneska to bude na delší dobu, ale já tady přesto mám pár návrhů, jakým způsobem bychom si to mohli dneska zjednodušit, a nebudu ani tak dlouhý, jako má předřečnice. Věc se má tedy tak, že dneska bychom se měli bavit primárně o rozpočtu, to je velice důležitá záležitost, možná nejdůležitější z celého roku, a potom přijde zítra na pořad ta mimořádná schůze ke střetu zájmů Andreje Babiše, což je jistě také důležitá věc. No a já mám návrh, jak bychom si to mohli celé výrazně zjednodušit.

U té debaty, co se týče příjmové stránky rozpočtu, tak tam je to velice jednoduché. Já tady mám jednoduchý návrh, který potom tedy předám panu poslanci Babišovi, prostřednictvím pana předsedajícího. Je to o tom, že prostě Andrej Babiš vrátí těch 7,5 miliardy peněz z neoprávněných dotací a nezákonných zakázek. Tady pro něj máme QR kód (Ukazuje materiál.), který stačí, aby načetl v elektronickém bankovnictví a poslal těch 7,5 miliardy prostě finančáku ve Středočeském kraji a jako identifikátor ve variabilním symbolu je tam teďka použitý kód 25085, což je známá identifikace Andreje Babiše, pod kterým jej státní správa evidovala, tedy v dřívějším období před rokem 1989. Tak myslím, že podle toho to případně půjde i dohledat.

Co se týče výdajové stránky rozpočtu, tak tam si tu debatu můžeme také výrazně zjednodušit prostě tím, že hnutí ANO, případně pan poslanec Babiš, tady vytáhne ten návrh toho rozpočtu, který tedy říkali, že mají hotový, tak ať to prostě vytáhnou. Podíváme se na to formou pozměňovacích návrhů. To tam můžeme doplnit. Myslím, že to bude velice jednoduché, v druhém čtení to snadno vyřešíme.

No a poslední věc, jak bychom si mohli ušetřit vlastně ten zítřek s tou mimořádnou schůzí ke střetu zájmů Andreje Babiše, tam také mám návrh, jak by se to dalo zjednodušit. Prostě v tom, že pan poslanec Andrej Babiš vystoupí třeba na tiskové konferenci v průběhu oběda bude mít možnost, nebo k tomu může natočit nějaké hezké video a vysvětlí, jak tedy bude řešit ten svůj střet zájmů. A vůbec nemusíme se tady potom o tom bavit, ušetří tak čas nám všem a budeme moct se bavit o těch důležitých věcech, jako je třeba ten návrh rozpočtu. Tak to jsou mé tři návrhy, jak bychom to mohli udělat rychlejší, svižnější a efektivnější dneska i zítra. Díky.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Hřib (Piráti): Praha představuje balíček opatření pro plynulejší dopravu
Hřibovo řešení Stanjurovy sekery: Tak Babiš vrátí dotace a bude na školství
Diktát starého estébáka, rozpovídal se Hřib o Babišovi
Hřib (Piráti): Geotechnický průzkum je de facto nultou etapou dostavby Městského okruhu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Hřib

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Je Hřibovo gesto čirý populismus?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 27 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jak mohly být dotace neoprávněné, když prošly schválením? Spíš, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuselamil , 26.11.2025 16:35:42
bych se zajímal o rozkradení (zřejmě oprávněných) dotací v ROP Severozápad. A co dotace Czernina, Lobkowitze a dalších na jejich vlastní majetky, které jsou podmíněné tím, že pak jsou úpravy přístupné veřejnosti. Nesplněno. A dotace Fialy na výzkum demokracie žen v Barmě? To byl opravdu přínos pro naše hospodářství. A nikým nečtený plátek jeho synka, na který pobírá dotace pravidelně? Všem doporučuji jednoduchý krok. Zadat si pojem "dotace" a zájmové jméno. Doporučuji předem hrstičku prášků na uklidnění.

|  9 |  0

Další články z rubriky

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

14:02 Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.