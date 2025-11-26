Richterová (Piráti): Ať Babiš vrátí, co vzal na dotacích a zakázkách a bude na bydlení

26.11.2025 17:03 | Monitoring

Projev na 3. schůzi Poslanecké sněmovny ČR 26. 11. 2025 ke státnímu rozpočtu.

Richterová (Piráti): Ať Babiš vrátí, co vzal na dotacích a zakázkách a bude na bydlení
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Děkuji pěkně. Co se týče toho návrhu řešení, proto, abychom tady nemuseli být tak dlouho, tak jsme tedy připravili QR kód pro Andreje Babiše. Ten QR kód by přinesl minimálně 7 miliard do státního rozpočtu a bylo by to řešení právě pro podporu dostupného bydlení.

Chybí tam 14 miliard na podporu dostupného obecního bydlení, aby se mohly uskutečnit projekty za miliard zhruba 60. Takže když polovinu dodá Andrej Babiš z toho, co vrátí na dotacích a zakázkách, které čerpal nezákonně, tak je to za nás velmi dobrý příspěvek pro dostupnější bydlení v České republice. To je ten náš návrh, jak přispět k té příjmové stránce rozpočtu.

Jenom komentář k tomu, jak si zefektivnit to jednání zítra večer, doplním. Bude tam samozřejmě prostor časový jednat. Ale také se může stát, že se stávající většina ve Sněmovně rozhodne, že ten časový prostor bude naplněn třeba jenom jedním řečníkem. A to by nemuselo být tak zajímavé, kdyby vystupoval třeba, spekuluji, pouze Andrej Babiš.

Proto by stálo za to, abychom to řešení my i veřejnost znali předem a mohli se o něm už věcně bavit, aby to byla skutečná diskuse, a ne třeba jen jeden monolog. To by mi přišlo vzhledem k průběhu jednání tady trošku škoda. Děkuji.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Těm milost? Ani náhodou. Trumpovo díkůvzdání bylo trochu jiné
Schillerová (ANO): 95 miliard, které stát vydat musí, nejsou v rozpočtu
Senátor Čunek: Ti, kteří tu pracovali několik let, přestali pracovat a začali brát podporu
Macinka všechny převezl? Po novém řešení Filipa Turka začal řev

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

piráti , Richterová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je řízení státní kasy tak jednoduché, jak si to Olga Richterová představuje?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 31 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Babiš vrátí dotace hned potom, co Piráti zaplatí škody po Bartošově zpackaném digitálním stavebním řízení., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseAchtung , 26.11.2025 17:20:13

|  14 |  0

Další články z rubriky

Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

14:02 Senátor Canov: Krok, který má potenciál rozmetat na padrť ODS a celé Spolu

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k odchodu Martina Kuby z ODS.