Richterová (Piráti): Ať Babiš vrátí, co vzal na dotacích a zakázkách a bude na bydlení

Děkuji pěkně. Co se týče toho návrhu řešení, proto, abychom tady nemuseli být tak dlouho, tak jsme tedy připravili QR kód pro Andreje Babiše. Ten QR kód by přinesl minimálně 7 miliard do státního rozpočtu a bylo by to řešení právě pro podporu dostupného bydlení.
Chybí tam 14 miliard na podporu dostupného obecního bydlení, aby se mohly uskutečnit projekty za miliard zhruba 60. Takže když polovinu dodá Andrej Babiš z toho, co vrátí na dotacích a zakázkách, které čerpal nezákonně, tak je to za nás velmi dobrý příspěvek pro dostupnější bydlení v České republice. To je ten náš návrh, jak přispět k té příjmové stránce rozpočtu.
Jenom komentář k tomu, jak si zefektivnit to jednání zítra večer, doplním. Bude tam samozřejmě prostor časový jednat. Ale také se může stát, že se stávající většina ve Sněmovně rozhodne, že ten časový prostor bude naplněn třeba jenom jedním řečníkem. A to by nemuselo být tak zajímavé, kdyby vystupoval třeba, spekuluji, pouze Andrej Babiš.
Proto by stálo za to, abychom to řešení my i veřejnost znali předem a mohli se o něm už věcně bavit, aby to byla skutečná diskuse, a ne třeba jen jeden monolog. To by mi přišlo vzhledem k průběhu jednání tady trošku škoda. Děkuji.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
