Už mi tu budou psát jenom prověření. Farský a Havel vytáhli do boje s „proruskými“ účty

Sociální síť X zavedla o víkendu novou funkci, která uživatelům umožňuje zjistit region, odkud se ostatní účty k platformě pravidelně připojují. Podle společnosti má krok posílit transparentnost a přispět k lepší orientaci v tom, kdo stojí za populárními profily. Funkce s názvem O tomto účtu je dostupná přímo v uživatelských profilech a zobrazuje přibližnou zemi či oblast, ze které je účet typicky používán.
Platforma zároveň upozorňuje, že údaje mohou být ovlivněny krátkodobým cestováním či dočasným pobytem v jiné zemi. Informace se tak mohou měnit a jejich přesnost není stoprocentní. Vedoucí produktového oddělení X Nikita Bier nicméně podle informací CNN Prima News uvedl, že správnost dat se pohybuje okolo 99 %.
Zavedení funkce vyvolalo okamžitou odezvu mezi uživateli, kteří začali upozorňovat na překvapivá zjištění. U řady významných profilů se podle nově zobrazených údajů ukazuje, že se jejich provozovatelé nacházejí v úplně jiných regionech, než sami deklarovali nebo než většina publika předpokládala.
Pod drobnohledem se objevily například účty s vysokými počty sledujících, jež dlouhodobě publikovaly obsah podporující amerického prezidenta Donalda Trumpa. Některé z nich podle nových dat nepocházejí ze Spojených států, ale z různých zemí Asie či Afriky.
Podobně se objevily i případy politických či publicistických účtů, které vystupovaly jako místní hlasy z oblastí postižených konflikty, ale ve skutečnosti publikovaly z jiných kontinentů. Jako v případě propalestinských účtů, vydávajících se za novináře žijící přímo v Gaze, ale účty jsou ve skutečnosti vedeny třeba z Bangladéše nebo z Pákistánu.
Opoziční politici zavádějí opatření
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel v této souvislosti tvrdí, že se prokázalo tušení o ovlivňování veřejného mínění falešnými účty. V českém prostředí je za toto ovlivňování podle něj samozřejmě zodpovědné Rusko. Havel proto přistoupil k omezování diskusí u svých příspěvků.
„Nová aktualizace na sociální síti X odhalila to, co už spousta z nás dávno tušila nebo to přímo věděla. V rámci hybridní války řádí v online prostoru tisíce falešných účtů, vydávající se za vlastence a patrioty a mající za cíl ovlivnit veřejné mínění ve prospěch východních totalit. Je skutečně hořce úsměvné, že se díky zjištěným datům ukázali ti největší MAGA patrioti jako obyvatelé Nigérie, Ázerbájdžánu, Indie nebo přímo Ruska,“ informoval Havel o novince, kterou zavedla síť X.
Toto opatření bere jako kolektivní nástroj pro boj proti falešným účtům, ale přispět k tomuto boji podle něj může i každý jednotlivec. „Boj proti podobným nástrojům musí být kolektivní. Aby se jím však mohl stát, musejí se do něj zapojit jednotlivci. Proto budu důsledněji moderovat své sociální sítě. Nechci dávat falešným účtům žádný prostor. Nově budou moct komentovat ti, kteří tento profil skutečně sledují, a ne libovolné nakoupené účty někde z Orientu,“ vysvětlil Havel, jak mění pravidla pro komentování pod svým profilem.
„Na závěr bych rád dodal, že se nejedná o žádnou cenzuru. Chcete napsat komentář a vyjádřit svůj názor? Nikdo vám v tom nebrání, naopak, budu moc rád. Stačí začít sledovat tento profil a chovat se v komentářové sekci normálně,“ dodal poslanec, že prý rozhodně nejde o cenzuru.
Stejný nápad dostal i místopředseda STAN Jan Farský. „Budu více moderovat diskusi na sítích,“ ohlásil na Facebooku. Farský už otevřeně promluvil o proruských falešných účtech ovlivňujících prý české veřejné mínění.
„Od evropských zpravodajských služeb dlouhodobě zaznívá varování, že Rusko masivně využívá falešné účty na sociálních sítích, aby zasahovalo do naší veřejné debaty. Tyto falešné profily se tváří jako ‚běžní Češi‘, ale jsou řízené ze zahraničí a mají jediný úkol: oslabovat důvěru v demokracii, šířit chaos a posilovat autoritářské režimy. A čím víc to přehlížíme, tím snadněji můžou autoritářské země přetvářet realitu podle svých představ,“ tvrdí Farský.
A tak je prý nejlepší proti tomu bojovat jak tím, že diskutovat budou moci jen uživatelé, kteří jeho profil sledují, tak i „moderováním diskuse“.
„Kdo proti tomu nic nedělá, ten to ve výsledku přijímá. Proto začnu na svých profilech, hlavně na Facebooku, Xku a Instagramu, důsledněji moderovat diskusi a omezím prostor pro čerstvě založené nebo podezřelé účty bez jasné identity. Nechci, aby falešné profily určovaly tón veřejné debaty nebo vytvářely dojem, že manipulace je většinový názor,“ prohlásil Farský.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič