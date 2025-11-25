Vězeňská služba: Memorandum o spolupráci se Státní veterinární správou

26.11.2025 16:26 | Tisková zpráva

Generální ředitel Vězeňské služby ČR genmjr. Tomáš Hůlka a ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR MVDr. Zbyněk Semerád podepsali memorandum o spolupráci mezi oběma organizacemi.

Vězeňská služba: Memorandum o spolupráci se Státní veterinární správou
Foto: vscr.cz
Popisek: Vězeňská služba ČR - logo

Předmětem Memoranda je sjednání možné vzájemné spolupráce v oblasti veterinární péče při zajištění ochrany území v jednotlivých krajích České republiky, jejichž území definuje ústavní zákon. Spolupráce bude realizována zejména formou poskytování lidských kapacit s využitím osob ve výkonu trestu odnětí svobody při pomocných pracích spojených s likvidací ohnisek nebezpečných nákaz a podobně.

Tato pomoc předpokládá například manipulaci s nakaženými či uhynulými zvířaty a s materiálem, pomoc při dekontaminaci prostor, úklid kontaminovaných pomůcek, stavbu a demontáž technických zařízení a další podobné činnosti. Další zapojení odsouzených osob lze využít při provádění sanitace a dekontaminace vozidel, budov a ploch pod odborným vedením zaměstnanců veterinární správy a účasti na společných cvičeních a školeních zaměřených na praktický nácvik postupů při mimořádných veterinárních událostech, aby byla zajištěna připravenost a koordinace obou stran pro případ mimořádné události. 

Psali jsme:

Mitrofanov se nechal napálit, pak se hádal
Pavel zkritizoval politické „kanály“. Videa na sítích jsou prý propaganda
Hnus a nechutné dno. A tito lidé mluvili o hrozbě. Poslankyně Šafránková o nové opozici
Zmrazení platů politiků stojí na senátorech. Teď se ukáže, říká Okamura

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

vězeňská služba , TZ

autor: Tisková zpráva

To co jste napsal k digitalizaci je přesné

To, že další věc, co nefunguje teď pomíjím, ale mám dotaz k tomuto, co jste napsal:,,Zkrátka další projekt, který je dělaný dle hesla „z cizího krev neteče“ a peníze daňových poplatníků (evropských) létají z oken...“ Můj dotaz. Neměli by politici za takové plýtvání a podle mě je to i zneužívání peně...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČSÚ: 30 let Česka v OECD je příběhem přerodu ve standardní tržní ekonomiku

13:33 ČSÚ: 30 let Česka v OECD je příběhem přerodu ve standardní tržní ekonomiku

Pohled na členství v OECD potvrzuje úspěšnou transformaci Česka v exportně orientovanou tržní ekonom…