Vězeňská služba: Memorandum o spolupráci se Státní veterinární správou

Předmětem Memoranda je sjednání možné vzájemné spolupráce v oblasti veterinární péče při zajištění ochrany území v jednotlivých krajích České republiky, jejichž území definuje ústavní zákon. Spolupráce bude realizována zejména formou poskytování lidských kapacit s využitím osob ve výkonu trestu odnětí svobody při pomocných pracích spojených s likvidací ohnisek nebezpečných nákaz a podobně.
Tato pomoc předpokládá například manipulaci s nakaženými či uhynulými zvířaty a s materiálem, pomoc při dekontaminaci prostor, úklid kontaminovaných pomůcek, stavbu a demontáž technických zařízení a další podobné činnosti. Další zapojení odsouzených osob lze využít při provádění sanitace a dekontaminace vozidel, budov a ploch pod odborným vedením zaměstnanců veterinární správy a účasti na společných cvičeních a školeních zaměřených na praktický nácvik postupů při mimořádných veterinárních událostech, aby byla zajištěna připravenost a koordinace obou stran pro případ mimořádné události.
autor: Tisková zpráva