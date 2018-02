HZS: Odborníci zhodnotili mezinárodní cvičení EU Moldex 2017

Ve dnech 7. - 8. února 2018 se v Praze sešli odborníci z celé Evropy, aby zhodnotili mezinárodní cvičení Moldex 2017. To probíhalo v druhé polovině září v Moldavsku za účasti záchranných týmů ze šesti východoevropských zemí, které jsou součástí projektu PPRD East 2 (Prevention, Preparedness and Response to Natural and Man-made Disasters in the Eastern Partnership Countries) a za účasti dalších týmů civilní ochrany Evropské unie.