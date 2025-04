Hospodářská komora: Americká cla ohrožují globální růst. EU musí jednat jednotně a pragmaticky

„Celní války nemají vítěze, ale poražené. Evropská unie by na novou situaci měla odpovědět s chladnou hlavou. Vést jednání, hledat řešení, ale zároveň si splnit své vlastní domácí úkoly. Pokud chceme obstát v globální soutěži, musíme konečně začít naplno řešit naši evropskou konkurenceschopnost – zejména dostupnost a cenu energií, mobilizaci zdrojů surovin, flexibilní a kvalifikovaný lidský kapitál, méně regulací a byrokracie, víc prostoru pro podnikání, rychlejší digitalizaci, robotizaci a automatizace. A je zjevné, že naším úkolem je také rychle zvýšit svou obranyschopnost a bezpečnost. To jsou naše domácí a evropské úkoly. Musíme si říci, že s ohledem na geopolitickou situaci musíme změnit priority a některé věci odložit, některé přehodnotit a na některé radši zapomenout. Hledejme a podporujme to, co nás posiluje a bude posilovat a ne to, co nás bude vyčerpávat a oslabovat,” uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Tajemník Hospodářské komory Ladislav Minčič upozornil, že zavedení cel neřeší základní příčiny obchodního deficitu USA.

„Deficit obchodní bilance Spojených států má hlubší příčiny než jen nastavení cel. Jde o strukturální problém – nízkou míru domácích úspor a silný dolar. Ten posiluje právě proto, že Spojené státy si musí na investice půjčovat ze zahraničí. Cla tedy neřeší příčinu, ale jen příznaky. A navíc zvyšují riziko recese v americké ekonomice, což by zpětně oslabilo i ostatní státy,“ argumentuje Minčič.

Viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza pak upozorňuje na nutnost posílit evropský vnitřní trh:

„Spojené státy jsou pro české firmy důležitým odbytištěm, ale klíčovým trhem zůstává Evropa. Právě proto musíme odstranit překážky, které dnes firmám brání v růstu na jednotném evropském trhu. Vnitřní překážky jsou často srovnatelné až s desítkami procentních bodů celní zátěže. Pokud je odstraníme, můžeme českým firmám pomoci více než jakoukoli dohodou s Amerikou,“ řekl viceprezident Prouza.

Hospodářská komora varuje, že dopady amerických cel na českou ekonomiku nelze přesně kvantifikovat – závisí na tom, jak zareagují ostatní země, jak se přeskupí výrobní řetězce, jak rychle, a zda vůbec, firmy najdou pro svou produkci alternativní trhy. Odborné odhady se nicméně shodují, že v případě eskalace obchodních bariér může dojít k citelnému zpomalení růstu české ekonomiky – v následujících letech by cla mohla snížit výkon české ekonomiky až o jednotky procentních bodů.

Česká republika jako malá otevřená ekonomika je obzvlášť zranitelná vůči nepřímým dopadům cel, především přes propojenost s evropským automobilovým průmyslem a exportními řetězci. Proto je podle Hospodářské komory klíčové nejen diplomatické vyjednávání.