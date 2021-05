Hospodářská komora: Chystá se znárodnění části pojistného trhu ve prospěch státem ovládané pojišťovny

Za pokus o znárodnění části pojistného trhu a snahu o omezení hospodářské soutěže a vytvoření monopolu na zdravotní pojištění cizinců s pobytem na území České republiky označuje Hospodářská komora přílepek v poslanecké sněmovně aktuálně projednávaného cizineckého zákona, podle něhož by v příštích pěti letech směla cizince pojišťovat pouze jedna pojišťovna, a to Pojišťovna VZP a.s. Hospodářská komora České republiky proto vyzývá poslaneckou sněmovnu, aby návrh části poslanců zamítli.

Zdravotní pojištění cizincům ze zemí mimo EU a států se specifickým režimem na základě příslušného povolení kryje náklady zdravotní péče poskytnuté na území ČR. Poskytuje jej pět komerčních pojišťoven, a to Ergo, Maxima, Slavia, Uniqa a dceřiná pojišťovna státem ovládané Všeobecné zdravotní pojišťovny s názvem Pojišťovna VZP. Za toto komplexní zdravotní pojištění více než 60 tisíc cizinců na území ČR ročně zaplatí zhruba 600 až 800 milionů korun. Podle návrhu poslanců Miloše Janulíka a Věry Adámkové, kteří zároveň působí ve správní radě VZP, by se pro následujících pět let měla stát výhradním poskytovatelem pojištění pro cizince právě dceřiná společnost VZP.

„Takový záměr, který zasahuje do svobodného podnikání a negativně ovlivňuje hospodářskou soutěž, je pro nás nepřípustný. Monopol pojištění prostřednictvím státem ovládané pojišťovny považujeme za svérázný pokus o znárodnění části pojistného trhu. Apelujeme proto na poslance, aby návrh jednoznačně odmítli,“ uvedl Tomáš Vrbík, tajemník Úřadu Hospodářské komory České republiky.

Pokud poslanci pozměňovací návrh přijmou do zákona, zrušili by celé pojistné odvětví a vyvlastnili by stávající obchodní vztahy z rukou komerčních pojišťoven poskytujících zdravotní pojištění ve prospěch jedné z nich. I po uplynutí pětiletého monopolu PVZP by totiž zákon umožnil v tomto oboru podnikat výhradně dceřiným společnostem zdravotních pojišťoven, což kromě PVZP nesplňuje ani jedna z ostatních pojišťoven, které v současné chvíli pojištění nabízejí.

„Je to významný zásah do obchodních vztahů pojišťoven a práv našich klientů, aniž by k tomu byla vedena odborná diskuse a provedeny odpovídající rozbory,“ komentuje návrh Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, která je začleněným společenstvem Hospodářské komory. „Úpravy systému pojištění by měly být předem řádně projednány s pojišťovnami a předmětem legislativní produkce vlády, nikoli individuální aktivitou poslanců, jakkoli může být sebelépe míněna,“ dodal.

