Hospodářská komora: Lex plyn je prvním správným krokem. Další musí následovat

„O zásadní zrychlení povolovacích procesů u takto zásadní infrastruktury dlouhodobě usilujeme. Byla a je to jedna z mých osobních priorit. Proto velmi vítám krok vlády. Díky této novele se celý proces přípravy a výstavby plynových zdrojů může výrazně zkrátit, což je samozřejmě skvělá zpráva. Věřím, že se legislativní proces povede do voleb do Poslanecké sněmovny dotáhnout do konce,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Komora ale současně upozorňuje, že ke kýženému cíli, kterým je výstavba a spuštění nových zdrojů, bude nutné zajistit notifikaci veřejné podpory na tyto zdroje ve formě tzv. dekarbonizačních (kapacitních) mechanismů dle tzv. Lex OZE III.

„Investoři mají výstavbu plynových elektráren připravenou, nicméně kromě urychlení povolovacích řízení je třeba pro tyto plynové zdroje zajistit notifikaci tzv. dekarbonizačních (kapacitních) mechanismů, které obsahuje Lex OZE III. S touto notifikací by MPO mělo neprodleně začít. V neposlední řadě může být problém v dostupnosti komponentů, hlavně turbín, neboť plynové zdroje mají vznikat i v jiných zemích v čele s Německem a dodací lhůty mohou být několikaleté, pokud jejich dodávku investor doposud neřešil,“ upozornil na úskalí viceprezident Hospodářské komory Filip Dvořák.

Řada odborníků i energetiků v posledních měsících upozornila, že spuštění nových plynových zdrojů před rokem 2030 není bez dalšího urychlení reálné. Výstavba plynových zdrojů se řeší i v okolních zemích, včetně již zmíněného Německa. Odstupující vládě kancléře Olafa Scholze se nepodařilo prosadit zákon, který by zakotvil podporu pro výstavbu nových plynových elektráren. Aukce na nové plynové elektrárny připravené na vodík měly být zahájeny v první polovině roku 2025 a první elektrárny měly být uvedeny do provozu do roku 2030. To je nyní nereálné. „Výstavba řiditelného výkonu elektráren zůstává mimořádně kritická,“ uvedla šéfka Svazu německého energetického a vodního průmyslu (BDEW) Kerstin Andreaeová.

„Z pohledu podnikatelů je klíčové to, co při projednávání Lex plyn ve vládě uvedl i premiér Petr Fiala. Tedy zajištění dostatku energií za dostupné ceny. Firmám je vlastně jedno, zda bude elektřina ze slunce, větru, jádra, plynu či uhlí. Klíčové je, aby jí byl dostatek, a to za ceny, které umožní konkurenceschopnost a prosperitu. Ceny energií jsou už nyní ve srovnání s USA a Asií velmi vysoké, což způsobuje odliv firem. Proto je nutné, aby se ceny energií staly v ČR konkurenceschopnými – minimálně v porovnání se sousedními zeměmi,“ vysvětlil Dvořák.