Hospodářská komora: Posílení obranného průmyslu má zásadní vliv

Zapojení českého obranného průmyslu do dodávek pro Armádu České republiky (AČR) a další ozbrojené složky a bezpečnostní sbory, včetně Policie ČR, přináší zásadní strategické, bezpečnostní a ekonomické benefity.„Obranný průmysl hraje důležitou roli nejen při zajištění obranyschopnosti a bezpečnosti našeho státu, ale také vytváří tisíce pracovních míst, poskytuje příjmy do státního rozpočtu a příspěvky do sociálního a zdravotního systému a v neposlední řadě zajišťuje rozvoj moderních technologií. Ceníme si závazku vlády investovat do modernizace armády s maximálním využitím schopností domácího obranného průmyslu,“ uvedl Lubomír Kovařík, předseda Sekce obranného průmyslu HK ČR.

Sekce obranného průmyslu (SOP HK ČR) sehrála zásadní roli v podpoře klíčových iniciativ vlády, včetně závazku vlády vydávat 2 % HDP na obranu a zapojovat české subjekty do armádních akvizic. Sekce také dlouhodobě poukazuje na nedostatečnou spolupráci ze strany některých bank. Zde Sekce vidí velký přínos série jednání s bankami pod záštitou ministryně obrany Jany Černochové. Podle ministryně se postupně daří přesvědčovat veřejnost, politiky i příslušné instituce, že nejde o „špinavý byznys“, jak se jej snaží někteří neprávem označovat. Vztah bank k financování obranného průmyslu se podle ní mění, ale problémy u některých bank i nadále přetrvávají. Se zástupci Hospodářské komory se proto domluvila, že bude v blízké době svoláno jednání se zástupci bankovní asociace, na kterém budou přetrvávající potíže prodiskutovány.

„Velmi si vážím toho, že paní ministryně Černochová aktivně podporuje domácí obranný průmysl. Setkání na půdě Hospodářské komory je toho jasným důkazem, stejně jako konkrétní kroky, například v oblasti bankovního financování. Věříme, že tato vysoká úroveň spolupráce zůstane prioritou i v budoucích strategických plánech státu,“ uvedl Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory ČR.

Významné akviziční projekty AČR jsou příležitostí k podpoře průmyslové spolupráce s domácím průmyslem, a to nejen při realizaci vyzbrojovacích projektů, ale i projektů obranného výzkumu a vývoje, budování zázemí, zapojení strojírenských firem do subdodávek a celého dodavatelského řetězce. Je však nutné, aby se v nové Hospodářské strategii, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, posílila vazba na Bezpečnostní a Obrannou strategii ČR, které jasně zdůrazňují celospolečenský přístup k zajištění obranyschopnosti státu. Dokument by měl reflektovat klíčovou roli obranného průmyslu nejen pro zajištění bezpečnostní suverenity, ale i pro ekonomický růst. Je nezbytné zajistit, aby ekonomický růst nebyl ohrožen nedostatečnou podporou obranyschopnosti, na níž se obranný průmysl zásadně podílí.