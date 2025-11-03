Hospodářská komora a Japonská obchodní a průmyslová komora prohlubují spolupráci

03.11.2025 16:08 | Tisková zpráva

Hospodářská komora a Japonská obchodní a průmyslová komora (JCCI) podepsaly Memorandum o porozumění o hospodářské spolupráci.

Foto: HK ČR
Popisek: Hospodářská komora České republiky

Dohoda reaguje na rostoucí objem obchodu, investic i technologických partnerství a nastavuje moderní rámec pro spolupráci v době, kdy se hospodářské propojení obou zemí prohlubuje. Podpis memoranda o prohloubení spolupráce proběhl v rámci česko-japonského obchodního fóra, které hostilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Dohodu podepsali viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský a předseda JCCI Ken Kobayashi za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka a generálního ředitele agentury CzechInvest Jana Michala. Podpis byl součástí oficiálního programu podnikatelského fóra, na kterém zástupci českých a japonských firem diskutovali o investičních příležitostech, průmyslové spolupráci, inovacích a rozvoji dodavatelských řetězců mezi oběma zeměmi.

Vzájemná obchodní výměna mezi Českou republikou a Japonskem vzrostla od roku 2019 o více než 70 procent. Japonský vývoz do Česka činil v roce 2024 podle údajů Trading Economics 2,3 mld. USD, český export do Japonska pak loni dosáhl objemu 1,7 miliardy USD. „Japonsko patří mezi největší zahraniční investory v České republice a zároveň mezi naše strategické partnery. Spolupracujeme v oborech, které mají zásadní význam pro budoucnost – od špičkových technologií přes udržitelnou výstavbu až po digitální inovace. Český průmysl má co nabídnout a chceme jeho přítomnost na japonském trhu dál rozšiřovat,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Japonsko je jedním ze tří největších investorů zejména v automobilovém průmyslu, elektrotechnice a strojírenství. Podle údajů Japonské obchodní a průmyslové komory v ČR, na českém trhu působí na 250 japonských korporací a jejich kumulované investice dosahují hodnoty bezmála 122 miliard korun. Kapitola česko-japonské spolupráce, která byla primárně založena na výrobě a montáži, se v posledních letech otevírá oblastem jako čistá energetika či dekarbonizace, výzkum a vývoj, digitální technologie a průmyslová automatizace. Podle viceprezidenta Hospodářské komory Radka Jakubského japonští investoři vnímají české výhody při úvahách o akvizicích na evropských trzích, mezi které patří centrální poloha v rámci EU, kvalifikovaná pracovní síla a technologická tradice.

„Vidíme velký potenciál spolupráce například v oblastech vodíkových technologií, bateriových systémů, dekarbonizace, environmentálních technologií a spolehlivých dodávek energie. V dopravě vnímáme Japonsko jako přirozeného partnera pro modernizaci železnic a rozvoj vysokorychlostních tratí v Česku. Japonské firmy na českém trhu patří k největším technologickým zaměstnavatelům, ale současně hledají partnery i pro výzkum, vývoj a inovace. Tím se otevírá prostor nejen pro velké výrobce, ale i pro menší firmy, které přinášejí know-how a flexibilitu,“ řekl viceprezident Hospodářské komory ČR Radek Jakubský.

Český vývoz do Japonska v posledních letech stabilně roste a v loňském roce dosáhla jeho hodnota bezmála 1,7 miliardy USD, což představuje bezmála 60% nárůst oproti roku 2019. Čeští exportéři se tak úspěšně etablují na prestižním asijském trhu, na němž hrají klíčovou roli kvalita, stabilita a dlouhodobě budovaná důvěra. Tradičním jádrem českého exportu zůstávají strojírenské výrobky, elektronika a přesné komponenty, v posledních letech se však na trzích v zemi vycházejícího slunce ale etablují i producenti výrobků s vysokou estetickou a kulturní hodnotou, nebo kvalitních potravin. Příkladem jsou moravská a česká vína, jejichž export do Japonska za poslední pět let vzrostl téměř sedminásobně.

„Japonsko je mimořádně náročný trh, kde nestačí mít jen dobrý produkt. Rozhoduje reputace, zkušenost a schopnost budovat dlouhodobé vztahy,“ doplnil viceprezident Jakubský.

Dohoda mezi HK a JCCI by proto měla mimo jiné doplnit podporu, kterou s orientací na místním trhu a „otevírání dveří“ k relevantním partnerům českým exportérům dlouhodobě poskytuje diplomatické zastoupení i CzechTrade.

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) je největší zastřešující organizací podnikatelů a zaměstnavatelů v zemi. Sdružuje více než 16 000 členů z různých oborů a regionů a prostřednictvím sítě 60 okresních a 13 krajských komor hájí zájmy českého byznysu vůči státu, samosprávě i zahraničí. Ve spolupráci se státními institucemi organizuje podnikatelské mise a podporuje rozvoj mezinárodních obchodních vztahů. HK ČR je zároveň členem Eurochambres, evropské asociace obchodních komor se sídlem v Bruselu.

The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) je centrální zastřešující organizací japonských obchodních komor. Zahrnuje 515 regionálních a městských komor po celém Japonsku a prostřednictvím nich zastupuje více než 1,25 milionu podniků – od velkých korporací až po malé a střední firmy. JCCI funguje jako klíčový partner vlády při tvorbě hospodářské politiky a je jedním z nejvlivnějších hlasů japonského podnikatelského sektoru. Její mezinárodní aktivity se soustředí na podporu obchodu, investic a technologické spolupráce, v posledních letech stále častěji i ve střední Evropě.

