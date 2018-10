Informace o změnách v MHD – výluka tramvají v úseku Lazarská – Jindřišská

Při opravě tramvajové trati dojde v křižovatce Lazarská x Spálená v části od ul. Lazarská k výměně kolejové konstrukce včetně pražců. Z důvodu zvýšení odolnosti kolejové konstrukce budou použity kolejnice opatřené tvrdonávarem.

V průběhu výluky bude dále celá tramvajová trať ve vyloučeném úseku strojně přebroušena, budou navařeny kolejové oblouky u zastávky Jindřišská a současně proveden nezbytný servis na kolejové křižovatce Senovážné náměstí.

V křižovatce Lazarská – Spálená budou poté následovat další etapy prací (ke Karlovu náměstí a úseku Lazarská – Národní divadlo – Újezd).

Změny tras tramvajových linek

Linka č. 3 bude ve směru od Levského ze zastávky Lazarská odkloněna přes zastávky Národní třída, Újezd, Anděl a Kotlářka do obratiště Sídliště Řepy. Linka č. 5 bude vedena v trase Sídliště Barrandov – Jiráskovo náměstí – Národní divadlo – Národní třída – Lazarská (ve Spálené ulici) – Myslíkova – Sídliště Barrandov.

Linka č. 6 bude ve směru od Palmovky ze zastávky Masarykovo nádraží odkloněna přes zastávky Hlavní nádraží, Olšanské náměstí, Flora, Želivského a Depo Hostivař do obratiště Ústřední dílny DP.

Linka č. 9 bude ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Lazarská odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, I. P. Pavlova, Otakarova a Koh-i-noor do obratiště Kubánské náměstí.

Linka č. 14 bude v úseku Lazarská – Bílá labuť odkloněna přes zastávky Národní třída, Staroměstská, Čechův most a Náměstí Republiky.

Linka č. 24 bude vedena v trase Kubánské náměstí – Albertov – Výtoň – Palackého náměstí – Jiráskovo náměstí – Myslíkova – Karlovo náměstí – Kubánské náměstí.

Historická linka č. 41 bude v úseku Lazarská – Strossmayerovo náměstí odkloněna přes zastávky Karlovo náměstí, Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo, Staroměstská, Právnická fakulta a Čechův most.

Linky č. 91, 94 a 96 budou v úseku Lazarská – Strossmayerovo náměstí odkloněny přes zastávky Národní třída, Staroměstská a Čechův most.

Linka č. 92 bude v úseku Lazarská – Bílá labuť odkloněna přes zastávky Národní třída, Staroměstská, Čechův most a Náměstí Republiky.

Linka č. 95 bude ve směru od Ústředních dílen DP zkrácena do zastávky Novoměstská radnice – dále pokračuje jako linka č. 98 směr Sídliště Řepy.

Linka č. 98 bude ve směru od Sídliště Řepy ze zastávky Lazarská odkloněna do zastávky Karlovo náměstí – dále pokračuje jako linka č. 95 směr Ústřední dílny DP.

Zavedené tramvajové linky

denní provoz

Linka č. 39 v trase Spojovací – Ohrada – Olšanská – Hlavní nádraží – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Florenc – Palmovka – Kobylisy (vybrané spoje jsou v provozu pouze v trase Spojovací – Bílá labuť).

noční provoz

Linka č. 65 v trase Vozovna Kobylisy – Kobylisy – Palmovka – Olšanská – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.

Linka 68 v trase Spojovací – Ohrada – Želivského – Flora – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Výstaviště Holešovice.

Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se obousměrně zastávky Lazarská (ve Spálené ulici, v zastávkách nočních tramvajových linek) a Dlážděná (v Dlážděné ulici, u křižovatky se Senovážným náměstím).

Centrální přestupní bod nočních linek tramvají bude v zastávkách Karlovo náměstí a Novoměstská radnice.

V trase Florenc – Masarykovo nádraží – Jindřišská – Václavské náměstí – Karlovo náměstí bude v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X3 a v nočním provozu náhradní autobusová doprava X92.

Změny v zastávkách autobusů

Mezi zastávkami Hlavní nádraží a Masarykovo nádraží se v Dlážděné ulici (v dočasně zřízené tramvajové zastávce) zřizuje zastávka Dlážděná pro noční linky č. 905 a 911 (směr Vltavská), 907 (směr Hradčanská) a 908 (směr Florenc).

Pro cesty v centrální oblasti města doporučujeme využívat především linky metra.

Informační opatření

Vydávají se informační letáky v několika typech s informací v češtině i angličtině. K dispozici jsou ve vozech tramvají a autobusů i v informačních vitrínách ve stanicích metra den před a v průběhu akce.

Ve středu 17. 10. a první dva dny výluky (18. a 19. 10.) bude pro cestující připraveno ve všech stanicích metra upozornění formou hlášení ve staničním rozhlase v češtině a angličtině.

V dotčené oblasti je připraveno 21 informačních tabulí se schématickým nákresem a základními informacemi.

Cestujícím budou k dispozici první dva dny výluky, v době od 6:30 hodin do 18:30 hodin, také informátoři v reflexních vestách, kteří poradí dopravní spojení v českém i anglickém jazyce. Schéma naleznete ZDE

autor: Tisková zpráva