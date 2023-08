JCCR: Herečka Michaela Tomešová předává štafetu v projektu 6x5

reklama

Michaela Tomešová je jedním ze šesti tvůrců, kteří byli do projektu vybráni. Úkol mají všichni stejný, navštívit několik destinací v jižních Čechách a svým vlastním pohledem je prezentovat fanouškům na sociálních sítích a inspirovat je k návštěvě během letošní dovolené. Michaelu Tomešovou nyní střídá mladá akční cestovatelská rodina “2 On The Way” Tomáš Snášel a Lucie Horová se dvěma dětmi. Štafetu si budou tvůrci takto předávat celý srpen, vzniklý materiál pak využije Jihočeská centrála cestovního ruchu k další propagaci kraje.

Herečka, kterou znají diváci například ze seriálu ZOO, divadla a muzikálů, vyrazila do jižních Čech společně s kamarádkou a čtyřmi dětmi. Podle toho byl nastaven také program a Michaela tak paradoxně navštívila i skutečnou zoologickou zahradu v Hluboké nad Vltavou, kam doplula lodí nebo vyzkoušela nedaleký sportovní areál. Zavítala také do Národního zemědělského muzea, Domu Štěpánka Netolického, třeboňské galerie 105 nebo do Obludište u Jindřichova Hradce. Místa, která tvůrci v rámci jihočeského harmonogramu navštívili, najdete už teď na webu jiznicechy.cz ve výběrech toho nejlepšího z kraje. „Líbí se mi ukazovat lidem, že Čechy jsou úžasná destinace na výlety i na dovolenou a nemusíte jezdit ani za hranice. Jižní Čechy skýtají neuvěřitelné množství zážitků nejen pro rodiny s dětmi a je to jedna z nejkrásnějších oblastí, kterou na světě znám,” říká Michaela Tomešová.

„Jednotlivé účastníky a jejich tipy můžete sledovat na webových stránkách jiznicechy.cz, živě přímo na jejich profilech na sociálních sítích nebo na instagramovém profilu @jiznicechy,” říká za organizátory Tomáš Polanský a následně doplňuje i důležitou informaci, že celý srpen se na kanálech bude objevovat celá řada tipů na výlety po jižních Čechách, ať už s dětmi nebo třeba v horším počasí, a spousta inspirace, co si naplánovat ještě na letošní léto a podzim. To, že jsou jižní Čechy dobrou volbou pro dovolenou potvrzuje i jeden z příběhů první účastnice, který publikovala na konci pobytu a ve kterém zmiňuje: „Nač jezdit na druhej konec planety, když jižní Čechy mají vše, po čem člověk touží." Štafetu postupně přebere ještě Petra Elblová, cestovatel a dobrodruh Tomáš Vaňourek, Tereza Menclová nebo slovenská účastnice Denisa Vyšňovská, kterou časopis Forbes zařadil na seznam TOP influencerů Slovenska za rok 2022. Sledujte s námi jejich dobrodružství a nechte se inspirovat na další výlety.

Medailonky tvůrců zapojených do 6x5 na druhou z jižních Čech:

Michaela Tomešová @misatomesova - 1. - 6. 8.

Známá česká herečka a zpěvačka z Prahy. S manželem Romanem mají dva syny, Kristiána a Jonáše, a všichni společně rádi objevují nová místa. Jižní Čechy má podle vlastních slov navždy přirostlé k srdci a má je spojené s naprostou pohodou a obrovským množstvím zážitků. Každé léto jezdí za příbuznými do vesničky u Jindřichova Hradce a díky projektu 6x5 se těší na nové zážitky.

Tomáš Snášel a Lucie Horová @2ontheway - 6. - 11. 8.

Luci, Tom, Izí a Tobi jsou mladá, akční rodinka, která celoročně cestuje po celém světě. Přes sociální sítě sdílí společnou cestu životem a zajímavými místy. Tomáš pochází z Tábora, takže jihočeské kořeny nezapřou. Rádi navštíví i další místa na jihu Čech a objeví tak další možnosti pro trávení společných chvilek.

Petra Elblová @jmenujisepeta - 11. - 16. 8.

Petra je u sledujících oblíbená pro posty z „běžného“ života, který až tak obyčejný není. Ráda sdílí svůj přístup ke zdravému životnímu stylu a střípky z výletů s rodinou. Při cestování si vybírá především babyfriendly místa a ubytování. Těší se, že v jižních Čechách pozná další krásná místa a my se těšíme na sdílení jejích zážitků.

Tomáš Vaňourek @expedicez101 - 16. – 21.8

Plzeňský rodák a cestovatel každým coulem. Vydal se po stopách legendární cestovatelské dvojice Hanzelka a Zikmund, a proto tráví hodně času v Africe. Jižní Čechy jsou pro něj ale velice inspirativní a jezdí sem pravidelně za fotografickými úlovky. Jak sám říká, svět pořád čeká na objevení, ale Čechy jsou Čechy. Mezi divácky nejsledovanější patří jeho tvorba cestovatelského obsahu pro Facebook, web a Instagram, publikační činnost a znovuoživení odkazu slavné cestovatelské dvojice.

Tereza Menclová @terumenclova - 21. - 26. 8.

Fotografka, cestovatelka a instagramerka z Prahy. Aktivně cestuje už spoustu let, miluje hory, svobodu, přírodu a všechno krásno kolem. Z prvních opatrných výletů do různých evropských měst se postupně staly cesty dál do zahraničí i mimo evropský kontinent a také cesty, na které se vydává sama nebo se svým čtyřnohým přítelem Hokim. V jižních Čechách byla několikrát, ale podle svých slov je zdaleka nemá procestované tak, jak by si přála.

Denisa Vyšňovská @denisa.vysnovska - 26. - 31. 8.

Modelka a vegan influencerka z Bratislavy, která se aktivně prezentuje na Tiktoku a Instagramu. Časopis Forbes jí zařadil na seznam TOP influencerů Slovenska za rok 2022. Denisa originálně propojuje módu s poznáváním nových míst. Od mala snila o cestování po celém světě a nyní se jí přání splnilo. Podle ní nezáleží na vzdálenosti, ale na kouzlu daného místa. Možná právě proto ráda objeví jižní Čechy na vlastní kůži a odškrtne si tak další položku na svém wishlistu.

