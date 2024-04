JCCR: Jižní Čechy, plné novinek pro turisty. Olympiáda dětí a mládeže, Žižkovo výročí či hodování s Petrem Vokem

reklama

Nová turistická sezona rovná se nové cíle a zážitky. Tato rovnice v jižních Čechách jednoduše platí i letos. Jednotlivé destinační oblasti v regionu si během zimních měsíců připravily řadu novinek, na které lákají nové návštěvníky i ty, kteří se do svých oblíbených míst rádi vracejí.

„Jižní Čechy mají neuvěřitelně pestrou a různorodou turistickou nabídku. I letos před hlavní sezónou představujeme další novinky a zajímavosti ze všech devíti jihočeských turistických oblastí. Děláme vše pro to, aby počty návštěvníků v jižních Čechách dále rostly. Cílem je, aby si čas v regionu pořádně užili a rádi se k nám vraceli,“ uvádí Petr Soukup, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR).

A na co se konkrétně mohou návštěvníci těšit? JCCR chystá spoustu tipů na aktivní dovolenou, které budou zaměřené především na pěší a cykloturistiku. Nezapomínáme ale ani na další zajímavé tipy pro rodiny s dětmi, pivní turistiku nebo kulturní zážitky.

Letošní novinkou na Písecku je turistická karta, která nabízí celou řadu zajímavých aktivit a atraktivit za zvýhodněnou cenu nebo s benefitem. Tuto kartu je možné si vyzvednout v turistickém informačním centru v Písku, které nabízí také edukativní hru s názvem Bitva u Sudoměře. Na zámku Blatná můžete v dubnu navštívit psí festival, měsíc na to Kávovo-čokoládový festival a koncem léta zde očekávají narození malých alpačat, tedy lam, které jsou součástí tamního zámeckého parku.

Pěšky nebo na kole se od května můžete vydat po novém naučném vycházkovém okruhu kolem Nových Hradů. Deset interaktivních panelů o přírodě Novohradska instalovaných podél stezky zaujme nejen rodiny s dětmi. Na jaře bude také po náročných restauračních pracích otevřen poutní kostel v Římově, jehož návštěvu můžete spojit například s tradiční poutí.

Celoroční program vzniká v turistické oblasti Toulava, od Tábora až k nám... u příležitosti výročí 600 let od smrti Jan Žižky z Trocnova. V Táboře je otevřena nová expozice Husitského muzea, proběhne rekonstrukce historické bitvy, v říjnu můžete navštívit Žižkův vojenský tábor a chystají se i další akce k tomuto výročí. Otevírat se budou také dálkové stezky do Prčice pěšky i na kole, které budou k dispozici po celý rok, a kromě turistického zážitku z krásné krajiny nabídnou i interaktivní hru pro děti i dospělé.

Budějovicko koncem června přivítá na čtyři tisíce mladých sportovců u příležitosti pořádání XI. letní olympiády dětí a mládeže. Soutěžit se bude ve 20 různých sportech na 27 sportovištích. Nejen sportovci, ale i turisté se mohou těšit na pestrý doprovodný program. K tomu jsou samozřejmostí každoročně se opakující akce, jako jsou Holašovické slavnosti, Múzy na vodě či Budějovický majáles.

Už od začátku února mají navíc cestující vlakem do Českých Budějovice komfortnější podmínky. „Budějovické nádraží je krásně opravené a vlastní i novou úschovnou zavazadel. I díky tomu se cestování do krajského města stává atraktivnější. Věříme, že na to návštěvníci zareagují a o to častěji si najdou cestu do jižních Čech,“ doplňuje ředitel JCCR Petr Soukup.

Kulturní nadšence určitě přiláká program festivalu Jižní Svéráz 2024. Nabízí jedinečný zážitek propojující divadlo a tajemnou atmosféru neobvyklých míst a nečekaných scén. Čeká vás například představení při dobrodružné plavbě parníkem, koncert za svitu svíček na zámku Třeboň, divadlo pod širým nebem v Holašovicích a další dechberoucí zážitky.

Port 1560, to je nové kulturní a společenské centrum Českého Krumlova vybudované v areálu bývalého schwarzenberského pivovaru. V areálu našla spojení historie se současností, můžeme se těšit na výstavní expozice a další zajímavé akce.

Navštivte také Řemeslnou stezku turistické oblasti Šumavsko, která navazuje na své předchůdce Gastrostezku a Zážitkovou stezku. Uvede místní výrobce, kteří pracují s láskou. U každého z producentů bude možné získat i tematický suvenýr. Lákadlem v oblasti může být i Akademie kreativního cestovního ruchu a soutěž kreativních nápadů v rámci projektu s V4 a Gruzií. Jejím cílem je podpořit rozvoj inovativních nápadů pro kreativní služby a produkty cestovního ruchu. Tyto myšlenky poslouží jako modely pro další rozvoj a podpoří místní i mezinárodní zájmy v kreativním turismu. Pro vítěze je vypsaná finanční odměna.

Turistickou sezonu v České Kanadě orámují akce s názvem Kanadský tulák. Ty jsou v plánu na 27. 4. a 28. 9., kdy se půjde pochod z Kaprouna do Nové Bystřice, respektive z Nové Bystřice do Starého města pod Landštejnem. V destinaci pro tuto sezonu nachystali také například Dny města Jindřichův Hradec v červnu či červencový festival Dačická kostka.

Na Třeboňsku se bude kromě jiného také Hodovat s Petrem Vokem. Od května do srpna se budou konat prohlídky s degustací podle dobových receptů, při nichž se potkáte s kuchařem a Zuzanou Vojířovou a dozvíte se, jak a co se jedlo na dvoře Petra Voka. S letními prázdninami spustí turistická oblast Třeboňsko nové webové stránky, kde najdete tipy kam na výlet či za kulturou a co nového se v destinaci děje. 105 hodin plných vizuálního umění - výstavy, videomappingy, streetartový happening, workshopy a setkání s umělci, koncerty, light show i filmová promítání. To vše zažijete na srpnovém festivalu vizuální tvorby s názvem Vidiny.

„Pokud budete potřebovat poradit, využijte web www.jiznicechy.cz, kde najdete tipy na výlety, TOP akce roku, co dělat i když prší, kalendář akcí, zkrátka vše, co jako turista potřebujete vědět,“ uzavírá Tereza Procházková, vedoucí oddělení pro domácí cestovní ruch.

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je organizace zřízená Jihočeským krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Tvoří produktové linie a zajišťuje vydávání tištěných propagačních materiálů. JCCR je provozovatelem Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje ZDE. JCCR koordinuje činnost turistických oblastí na území Jihočeského kraje, spolupracuje s městy a obcemi, infocentry a subjekty cestovního ruchu z veřejného i soukromého sektoru. Úzce spolupracuje s agenturou CzechTourism, včetně jejích zahraničních zastoupení, komunikuje a spolupracuje se zahraničními partnery při tvorbě a realizaci přeshraničních projektů.

